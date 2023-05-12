400 طلب لإنشاء تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات

الطلبات يجري اعتمادها محليا بالولايات.. بداني:

كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، الخميس، أن قطاعه سجل 400 طلب لإنشاء تعاونيات لمهنيي حرف الصيد البحري وتربية المائيات على المستوى الوطني، مضيفا أن هذه الطلبات يجري اعتمادها محليا بالولايات، حيث سجلت منذ تاريخ صدور المرسوم التنفيذي 405/22 في نوفمبر 2022 المتعلق بتعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات.

ووقف وزير القطاع خلال زيارته إلى ولاية بومرداس، على مجموعة من المشاريع القطاعية والاستثمارات التي من شأنها المساهمة في الرفع من قدرات الإنتاج، وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمهنيين.

وكشف بداني أن زيارته هذه تندرج في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة في شقه المتعلق بتعزيز المكتسبات المحققة، لاسيما في شعبة تربية المائيات التي تعرف ديناميكية كبيرة وأصبحت تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي، ومن من المنتظر دخول 17 مزرعة لتربية المائيات بالأقفاص العائمة بالبحر، موزعة على 9 ولايات ساحلية، مرحلة الإنتاج قريبا.

وانطلقت شهر مارس الماضي، الحملة الوطنية لاستزراع الأقفاص العائمة بالبحر بداية من ولاية الشلف، وتم استزراع 1.5 مليون وحدة من صغار الأسماك، وستتبع بعمليات مماثلة في كل من وهران بـ 780 ألف وحدة، بومرداس 1 مليون وحدة، تلمسان 900 ألف وحدة وعملية ثانية بولاية الشلف بـ 1 مليون وحدة، وينتظر أن يتم خلال هذه العملية استزراع أكثر من 5 ملايين وحدة.

هذه الكمية المعتبرة من صغار الأسماك المستزرعة، من شأنها المساهمة في رفع إنتاج شعبة تربية المائيات البحرية إلى أكثر من 13 ألف طن في عام 2024.

كما عاين الوزير نشاط أول تعاونية للصيد البحري بولاية بومرداس، بالإضافة إلى ورشتين لبناء وصيانة وإصلاح سفن الصيد البحري، والتي تعرف اليوم تقدما كبيرا في النشاط بعد التحفيزات الأخيرة التي خصصتها الدولة للقطاع.

وخلال زيارته لمينائي الصيد البحري بجنات وزموري، استمع الوزير لانشغالات المهنيين وتطلعاتهم، وكانت له الفرصة لحثهم على الانتظام في إطار تعاونيات، بما يسمح لهم بتحسين وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا على تكفل الدولة بتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية، لاسيما من خلال صناديق الضمان الاجتماعي وطب العمل، بالإضافة إلى فتح باب التكوين لكل المهنيين من أجل اكتساب مهارات وتقنيات تساهم في تحسين الأداء ورفع الإنتاج.