400 مؤسسة تشارك في الصالون الدولي الـ17 لخدمات ما بعد بيع السيارات

من أصل 15 دولة أجنبية

تنطلق يوم الاثنين المقبل، فعاليات المعرض الدولي الـ 17 لخدمات ما بعد بيع السيارات وخدمات النقل “إكيب أوتو ألجيريا 2024”.

ومن المنتظر أن تشارك في هذه التظاهرة أكثر من 400 مؤسسة، منها 230 مؤسسة عارضة متخصصة في الإنتاج الخدمي لما بعد بيع السيارات من دولة الصين.

وحسب بيان صادر عن الجهات المنظمة لهذا الصالون فان “عارضي خدمات ما بعد البيع والصناعة والمناولة في مجال السيارات، سيقدمون خلال أربعة أيام جملة من الإبداعات والمنتجات والمهارات في هذا المجال، لفائدة 10 آلاف زائر مهني منتظر”، مضيفا أن هذه الطبعة “ستجمع شركات رائدة، قادمة من كوريا الجنوبية وتركيا وايطاليا وبولندا والولايات المتحدة الأمريكية وكذا تونس، إلى جانب عارضين جدد في هذا المجال، على مساحة تقدر ب12.000 متر مربع”.

ومن المرتقب أن يحر هذه التظاهرة عدد معتبر من المناولين الجزائريين الذين سيمثلون في طبعتها ال17 ما يقارب 30 بالمائة من العارضين الوطنيين