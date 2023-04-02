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400 مشارك في برنامج الحافظ الصغير بأدرار برعاية اتصالات الجزائر

الشروق أونلاين
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400 مشارك في برنامج الحافظ الصغير بأدرار برعاية اتصالات الجزائر
ح.م
بعض المشاركين

وقع والي ولاية أدرار مع مجمع اتصالات الجزائر على اتفاقية لتمويل برنامج الحافظ الصغير في طبعته الثالثة لهذا الموسم.

وحسب بيان للولاية، فقد أشرف مساء السبت العربي بهلول والي ولاية أدرار مرفوقا بحموش عبد الرؤوف رئيس قسم العلاقات العامة بمجمع اتصالات الجزائر، على فعاليات توقيع اتفاقية تمويل برنامج الحافظ الصغير.

وستجري الفعاليات الختامية للحافظ الصغير على مستوى مسرح الهواء الطلق بمشاركة 400 تلميذ بمناسبة ليلة القدر المباركة ويوم العلم.

كما يتضمن برنامج الحافظ الصغير هذه السنة، مسابقة المنشد الصغير والخطيب الصغير. يضيف المصدر ذاته.

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