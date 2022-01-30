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الجزائر
مديرة التسويق بـ"كناب بنك" تكشف:

4000 حساب و170 ملف لاقتناء السكن بأموال “حلال”

إيمان كيموش
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4000 حساب و170 ملف لاقتناء السكن بأموال “حلال”
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كشفت مديرة التسويق على مستوى “كناب بنك” أو الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بهية قاسيوي عن فتح ما يقارب 4000 حساب، وتحديدا 3393 حساب بنكي، مطابق للشريعة الإسلامية بداية من 10 نوفمبر 2020 إلى غاية شهر جانفي الجاري، في حين أن عمليات التمويل وفق صيغة الإجارة التمليكية الموجهة للخواص للحصول على سكن وفق صيغة الإجارة بالتمليك ستمس 170 ملفا تم إيداعها على طاولة البنك منذ بداية العملية.

وتقول قاسيوي في تصريح لـ”الشروق” أن البنك الذي يسعى للترويج للصيرفة الإسلامية بأعلى درجة ممكنة، تنفيذا لتعليمات الحكومة، وبهدف جلب واستقطاب أكبر عدد من الزبائن يحضر لإطلاق 5 خدمات جديدة، ينتظر حصول الموافقة عليها من طرف بنك الجزائر قريبا، ويتعلق الأمر بمرابحة السيارات وحسابات الادخار المدفوعة وودائع حسابات الاستثمار، ومنتج تمويلي خاص بالخواص للظفر بعقار أو سكن، وفق صيغة المرابحة يحمل تسمية “تمويل عقاري”، مشدّدة “نطمح لطرح منتجات ترضي الزبائن وتحوز على القبول في السوق الجزائرية”.

وتؤكد المتحدثة أن بنك “كناب” يعد من الأوائل الذين باشروا الصناعة المالية المطابقة للشريعة في الجزائر، ويسعى دائما لتطوير خدماته وعصرنتها بشكل أكبر استجابة لطلبات الزبائن، وسعيا لتسجيل استقطاب أعلى نسبة من أموال السوق الموازية، وهو ما يندرج في صلب مهام البنوك التي تسعى دائما إلى تحفيز زبائنها على الإدخار والاستثمار، مشدّدة منتجاتنا المستقبلية ستكون موجهة للأفراد ولكن أيضا للمهنيين وفق صيغ مختلفة للاستثمار مطابقة للشريعة الإسلامية.

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