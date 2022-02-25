4000 عجل أيرلندي على موائد الجزائريين في رمضان

122 مليار على الأقل قيمة الصفقة

استقرت صفقة توريد 4000 عجل موجه للذبح تحسبا لشهر رمضان، على شركة أيرلندية، بكلفة مالية تتراوح ما بين 7.752 مليون أورو كحد أدنى، و9.044 مليون دولار كحد أقصى بحسب أوزان العجول الحية، ما يعني أنها ستكون على الأقل بـ122 مليار سنتيم.

وجاء في وثيقة لشركة الجزائرية للحوم الحمراء “ألفيار” فرع المجمع العمومي “أغرولوغ”، اطلعت “الشروق” على نسخة منها، مؤرخة في 24 فيفري 2022، أنه تم المنح المؤقت لصفقة توريد 4000 عجل حي موجه للذبح.

وذكرت الوثيقة أن الجزائرية للحوم الحمراء تعلم كافة المتعاملين الذين شاركوا في طلب العرض الدولي (مناقصة دولية) رقم 02/ ألفيار/ 2022، المتعلق موضوعه بالتموين مع الشحن إلى الموانئ الجزائرية لـ 4000 عجل من السلالة اللاحمة الموجهة للذبح، وبعد تقييم العروض، تم منح الصفقة مؤقتا لشركة “يورو أغري فود إكسبورت أيرلندا-EURO AGRI FOOD EXPORT IRELAND”.

ولفتت الوثيقة إلى أنه يتعين على المتعهدين الراغبين في الاطلاع على النتائج المفصلة للصفقة لتقييم عروضهم المالية والتقنية، التقرب من مقر المديرية العامة لشركة الجزائرية للحوم الحمراء “ألفيار” ببئر توتة بالعاصمة، في أجل أقصاه 3 أسابيع من تاريخ نشر الإعلان.

وأشارت الوثيقة إلى أنه يمكن لكل متعهد أن يقدم طعنا أمام لجنة الصفقات في أجل أقصاه 10 أيام ابتداء من اليوم الأول لنشر نتائج المنح المؤقت للصفقة (24 فيفري).

3.23 أورو ثمن الكيلوغرام للعجول الحية

وفي تفاصيل الصفقة، فإن صفقة 4 آلاف عجل من السلالات اللاحمة موجه للذبح التي منحت لشركة “يورو أغري فود إكسبورت أيرلندا-EURO AGRI FOOD EXPORT IRELAND” الأيرلندية، حدد ثمن الكيلوغرام الواحد فيها مع الشحن إلى الموانئ الوطنية بـ3.23 أورو (وزن العجول وهي حية)، وهو سعر ثابت حسب دفتر الشروط الذي نشرت “الشروق” تفاصيله في عدد سابق، مشيرة إلى أن الصفقة منحت كون العرض المقدم كان أقل ثمنا.

ووفقا لهذه المعطيات، فإن تكلفة الكيلوغرام الواحد تقدر بـ510.34 دينار باحتساب سعر صرف الأورو رسميا في البنوك (1 أورو يساوي 158 دينار)، أما باحتساب سعر السوق الموازية فإن تكلفة الكيلوغرام الواحد قد بلغت 697.68 (1 أورو يساوي 216 دينار)، لكن هذه التسعيرة تتعلق بالعجول الحية أي باحتساب الأحشاء والعظام والأرجل والرأس وكل الأجزاء.

وبخصوص الكلفة الإجمالية للصفقة فقد بلغت 7.752 مليون أورو في حدها الأدنى، وهذا بالنظر لكون العجول يتم اعتماد وزنها عند الوصول إلى الموانئ الجزائرية مع السماح فقط بـ4 بالمائة من فقدان الوزن ما بين ميناء المغادرة وميناء الوصول، أما الحد الأقصى للصفقة فسيكون في حدود 9.044 مليون أورو، علما أن دفتر الشروط نص على إلزامية أن يكون وزن العجول الحية ما بين 600 إلى 700 كيلوغرام، وسنها من 14 إلى 24 شهرا.

ووفقا للوثيقة ذاتها، فإن أقل تكلفة منتظرة للصفقة ستكون في حدود 122 مليار سنتيم باحتساب قيمة صرف الأورو الرسمية (حاليا 1 أورو يساوي 158 دينار)، أما أقصى قيمة لها فستكون في حدود 142 مليار سنتيم.

ووفق هذه التطورات، فإن موعد المنح النهائي للصفقة (10 أيام من تاريخ إعلانها بشكل مؤقت) سيكون يوم 6 مارس المقبل، وهو فارق زمني يقل فقط بـ3 أيام عن موعد وصول أول شحنة من العجول الحية إلى ميناء العاصمة، مثلما هو منصوص عليه في دفتر الشروط، وهو 9 مارس 2022.

وأفاد متعاملون في قطاع اللحوم الحمراء لـ”الشروق”، أن صفقة استيراد العجول الحية ستعرف تأخرا كبيرا، ومن المستبعد جدا أن يتم احترام الأجندة الزمنية المتضمنة قانونيا في دفتر الشروط، وهي وصول أول دفعة من العجول الحية عبر ميناء الجزائر تضم 1000 رأس، بينما الثانية منتظرة في 16 مارس عبر مينائي الجزائر ووهران بـ 1500 رأس، وآخر دفعة منتظرة يوم 25 مارس عبر مينائي العاصمة وعنابة بـ 1500 رأس.

وعبر المتعاملون الذين تحدثت إليهم “الشروق” عن خشيتهم من ارتفاع وشيك في الأسعار، في ظل نقص المعروض المحلي من اللحم، وتأخر كبير في عملية الاستيراد ووصول أولى الدفعات، وخصوصا أن شهر رمضان قد بات على الأبواب.