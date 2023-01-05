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417 مليون دولار غرامة ضد فيسبوك لهذا السبب

الشروق أونلاين
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417 مليون دولار غرامة ضد فيسبوك لهذا السبب

فرض المشرعون في أيرلندا غرامات بمئات الملايين من الدولارات على فيسبوك، بسبب انتهاكات للخصوصية الإلكترونية، وفرض الإعلانات.

وفرضت لجنة حماية البيانات في أيرلندا غرامتين بإجمالي 390 مليون يورو (ما يعادل 417 مليون دولار) في حكمها على حالتين من شأنهما أن يغيرا نموذج عمل فيسبوك الذي يستهدف المستخدمين بإعلانات بناء على ما يفعلونه على الانترنت.

وتقدر الغرامة الأولى بنحو 210 مليون يورو بسبب انتهاكات فيسبوك للوائح خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي، و180 مليون يورو أخرى لانتهاكات تتعلق بإنستغرام.

وتعتبر هذه أحدث عقوبة تفرضها اللجنة على ميتا بسبب انتهاكها خصوصية البيانات بعد أربع غرامات أخرى فرضت على الشركة منذ 2021 بإجمالي أكثر من 900 مليون يورو.

ويأتي القرار بسبب شكاوى قدمت في ماي 2018 عندما دخلت لوائح خصوصية البيانات في الكتلة حيز التنفيذ.

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