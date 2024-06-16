42 عامًا بِالتّمام والكمال بعد “ملحمة خيخون”

يتزامن تاريخ الأحد الـ 16 من جوان 2024 مع المحطّة الـ 42، لِمَوعد يُسمّى في قاموس الكرة الجزائرية بـ “ملحمة خيخون”.

ومساء الـ 16 من جوان 1982، فاز المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم على مُنافسه فريق ألمانيا الغربية بِنتيجة هدفَين لِهَدف، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لِتَظاهرة كأس العالم (الفيديو).

واحتضن ملعب “إل مونينون” بِمدينة خيخون الإسبانية أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم السّاحة الرّاحل إنريكي لابو ريفوريدو من البيرو.

وجاءت ألمانيا الفيدرالية (قبل الوحدة مع نظيرتها الشرقية) في ثوب بطلة أوروبا 1980، وتموقعت الجزائر رابعة في كأس أمم إفريقيا التي لُعبت بِليبيا 3 أشهر قبل انطلاق كأس العالم، وبِصَدد خوض لِأوّل مرّة مسابقة المونديال وأوّل مباراة في هذه التظاهرة.

وجلب الألمان معهم المهاجم كارل هاينز رومينيغه صاحب “الكرة الذّهبية” 1980 و1981، والمدافع بول براينتر صاحب المركز الثاني في تصنيف هذه الجائزة لِعام 1981. نظير “الكرة الذّهبية” الإفريقية 1981 لِصانع الألعاب الجزائري الأخضر بلومي.

وارتدى لاعبو المنتخب الوطني لباسا رياضيا من صنع الشركة الوطنية للصناعات النسيجية (سونيتكس)، مقابل “أديداس” للألمان.

وارتأت إدارة التلفزيون العمومي الجزائري وضع 3 معلّقين مع بعض لِهذه المباراة، وهم: بن يوسف وعدية (عاصمي، ووالداه من مليانة/ عين الدفلى)، ومحمّد مرزوقي (وهران/ رحمه الله)، والرّبيع دعّاس (تبسة/ رحمه الله). أمّا القناة الإذاعية الأولى، فأسندت مهمّة التعليق إلى محمّد صلّاح (العاصمة/ رحمه الله).

وزجّ المدرّبان الوطنيان رشيد مخلوفي وخالف محي الدين، بِاللاعبين الأساسيين التاليين في مواجهة ألمانيا الغربية:

حراسة المرمى: مهدي سرباح (رحمه الله).

خطّ الدّفاع: محمود قندوز، فوزي منصوري (رحمه الله)، نور الدين قريشي، شعبان مرزقان.

خطّ الوسط: مصطفى دحلب، علي فرقاني (قائد الفريق)، الأخضر بلومي (مُسجّل الهدف الثاني).

خط الهجوم: صالح عصاد، جمال زيدان، رابح ماجر (مُسجّل الهدف الأوّل).

البدلاء: المهاجم تاج بن صاولة عوّض زيدان، والمدافع صالح لرباس (رحمه الله) عوّض منصوري.

وتُظهر الصّورة الأولى المُدرجة أدناه المُعلّقَين صلّاح (من اليمين) ودعّاس (يحمل ما يُشبه الملفّ ويفرك شاربه) رفقة مدرب منتخب ألمانيا الغربية الرّاحل يوب درفال (أقصى اليسار). أمّا الصّورة الأخيرة المُدرجة أدناه، فتُبرز المُعلّقَين وعدية (من اليمين) ومرزوقي (من اليسار).