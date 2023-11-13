42 مليار دولار قيمة استثمارات سونطراك خلال السنوات الـ4 القادمة

قال الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم أن الجزائر تسعى إلى تحقيق انتقال طاقوي تدريجي، كما أعلن عن استثمارات جديدة لشركة سونطراك، هذا خلال افتتاحه لأشغال الطبعه الحادية عشر للصالون الدولي للصناعة البترولية والغازية في شمال افريقيا " ناباك 2023".

قال الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم أن الجزائر تسعى إلى تحقيق انتقال طاقوي تدريجي، كما أعلن عن استثمارات جديدة لشركة سونطراك، هذا خلال افتتاحه لأشغال الطبعه الحادية عشر للصالون الدولي للصناعة البترولية والغازية في شمال افريقيا ” ناباك 2023″.

الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم، عبدالكريم عويسي، وخلال كلمته الإفتتاحية تطرق إلى التحولات الهيكلية الجديدة في مشهد الطاقة العالمي، وأكد أنها قد “أثرت تأثيرا كبيرا على أسواق وتدفقات الطاقة بحيث تراجعت الاستثمارات البينية في مجال الصناعة البترولية والغازية، مما سيؤثر حتما على أمن الطلب العالمي للطاقة المتزايد.”

كما أكد أن الجزائر “تسعى بحزم إلى تحقيق انتقال طاقوي بشكل تدريجي عبر اعتماد مزيج طاقوي أكثر تنوعا يأخذ بعين الاعتبار كل الطاقات المتاحة والأقل تكلفة والأكثر نظافة، كما أشار إلى أن الجزائر تواصل مجهوداتها في أنشطة البحث والاستكشاف وتوسيع قاعدة احتياطاتها وزيادة قدراتها الانتاجية”. وهذا كله “في إطار تعزيز مكانتها كمورد يحظى بالمصداقية والموثوقية في السوق الدولية، حيث أدرجت الجزائر في إطار الاستثمار في قطاع المحروقات عن طريق سوناطراك استثمارات كبيرة بقيمة 42 مليار دولار خلال الفترة 2023\2027.”

الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم قال أيضا أن الجزائر “أطلقت برنامجا هاما لتطوير الطاقات المتجددة ولاسيما للطاقة الشمسية يهدف إلى إنجاز قدرة إجمالية تبلغ 15 ألف ميغاوات في آفاق 2035، منها 2000 ميغاوات سوف يتم الشروع في إنجازها قريبا من طرف سونلغاز.”

وأشار إلى أن “الجزائر انخرطت وبشكل كامل في الديناميكية الدولية لمكافحة تغير المناخ والحد من البصمة الكربونية”.

في هذا السياق، قال الرئيس المدير العام لشركة سونطراك، رشيد حشيشي، في كلمته التي ألقاها في ذات المناسبة والتي نقلتها منصة “الطاقة“، أن تنمية الغاز وتطويره تعدّ حلًا قريبًا وبديلًا مناسبًا، إذ يساعد بالتخلص من انبعاثات الكربون في الصناعة، ويسهم في خفض انبعاثات قطاع الكهرباء.