420 ساعة تكوين متخصص لفائدة مستخدمي التربية

العملية تمتد إلى جويلية 2024 وتمس 15 رتبة

شرعت وزارة التربية الوطنية في إخضاع مستخدميها من 15 رتبة لتكوين بيداغوجي متخصص وتكوين تكميلي قبل الترقية، على مستوى معاهدها لتحسين المستوى، وهي العملية التي انطلقت شهر أكتوبر الجاري، وتمتد إلى غاية 7 جويلية 2024، إذ سيتلقى المعنيون تكوينا نظريا بمعدل 420 ساعة وتربصا تطبيقيا يتراوح بين شهر وشهرين حسب الفئات المعنية.

وأفادت مصادر “الشروق”، بأن الوزارة الوصية قد أفرجت عن رزنامة الدورات التكوينية الخاصة بالمعاهد الوطنية لتكوين موظفي التربية الوطنية بعنوان سنة 2023/2024، إذ ستنطلق الدورة التكوينية ذات النمط “المتخصص”، ابتداء من تاريخ 21 أكتوبر الجاري وتستمر إلى غاية 4 جويلية 2024، لفائدة مفتشي التربية الوطنية ومديري الثانويات المتواجدين والتابعين لـ24 ولاية وهي كالتالي،: أدرار، الأغواط، باتنة، بجاية، البليدة، البويرة، بسكرة، تمنراست، الجزائر، تيزي وزو، الجلفة، جيجل، سكيكدة، عنابة، قالمة، المسيلة، إليزي، برج بوعريريج، الطارف، خنشلة، غرداية، الأبيض سيدي الشيخ، أولاد جلال وبرج باجي مختار.

وإضافة إلى ذلك، فإنه سيتم إخضاعهم لتكوين نظري يصل إلى 420 ساعة، وتربص تطبيقي قدرت مدته بشهرين، إذ سيتلقون في الأسبوعين الأولين من انطلاق العملية تكوينا نظريا، على أن يتلقوا في الأسبوع الثالث تكوينا نظريا وهكذا دواليك إلى غاية استهلاك كافة ساعات التكوين المبرمجة ضمن المخطط، على أن تختتم العملية ابتداء من تاريخ 30 جوان وإلى غاية 4 جويلية 2024، من خلال برمجة امتحان نهاية التكوين مع مطالبة المتكونين بمناقشة مذكرة تخرج.

وأضافت مصادرنا بأن مفتشي التربية الوطنية ومفتشي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مفتشي التعليم المتوسط ومديري الثانويات التابعين لـ13ولاية ويتعلق الأمر بالشلف، بشار، تلمسان، تيارت، الجزائر، سعيدة، المدية، مستغانم، معسكر، وهران، بومرداس، تسمسيلت، وعين الدفلى سيخضعون لدورة تكوينية ستنطلق في 19 نوفمبر المقبل وتختتم في شهر جويلية 2024، حيث سيتلقون بذلك دروسا نظرية بمعدل 420 ساعة موزعة على عدة أسابيع، ليتلقوا بالموازاة تربصا تطبيقيا يقدر بشهرين، على أن تكلل العملية باجتياز المعنيين لامتحان نهاية التكوين مع مناقشة مذكرة تخرج في الفترة بين 14 و 18جويلية 2024.

وأشارت نفس المصادر إلى أن فئة مديري المتوسطات، مديري المدرسة الابتدائية ومفتشي التعليم الابتدائي قد تقرر برمجة “تكوين متخصص” لفائدتهم، ابتداء من تاريخ 21 أكتوبر الجاري ويمتد إلى غاية شهر جوان 2024، حيث سيتم إخضاعهم لتكوين نظري مدته 420 ساعة وتربص تطبيقي يصل إلى شهرين، على أن يتم إجراء امتحان نهاية التكوين مع مطالبتهم بمناقشة مذكرة تخرج في الفترة بين 9 وإلى غاية 13 جوان 2024.

وأما بخصوص “التكوين التكميلي قبل الترقية“، أكدت المصادر نفسها بأن العملية ستمس الفئات التالية، وهي مشرف تربية رئيسي، نائب مقتصد مسير، مساعد مدير مدرسة ابتدائية ومستشار التغذية المدرسية، حيث سيتم إخضاعهم لتكوين نظري يقدر بـ400 ساعة، وتربص تطبيقي مدته شهر واحد، ليختتم التكوين بمناقشة المعنيين لمذكرة تخرج مع إلزامية اجتيازهم لامتحان نهاية التكوين في الفترة بين 2 و6 جوان 2024.

وأما فيما يتعلق أيضا بالفئات الآتية وهي نائب مقتصد مهني، مشرف تربية، ملحق رئيسي بالمخبر ومعاون تقني للمخبر، لفتت مصادرنا إلى أنه سيتم إخضاعهم أيضا “لتكوين تكميلي قبل الترقية”، وذلك ابتداء من تاريخ 21 أكتوبر الجاري ويمتد إلى غاية شهر ماي 2024، حيث سيتلقون تكوينا نظريا مدته 336 ساعة وتربصا تطبيقيا مدته شهر واحد، على أن يتم إلزامهم باجتياز امتحان نهاية التكوين مع مناقشة مذكرة تخرج في الفترة من 28 أفريل وإلى غاية 5 ماي 2024.