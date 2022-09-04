43 مشروع قانون في الدورة البرلمانية الحالية.. تعرّف عليها

كشفت وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار مساء الأحد في بيان، عن قائمة بمشاريع القوانين التي ينتظر إيداعها لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني خلال دورته العادية لموسم 2022-2023.

وإلى جانب مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، التي تمّ إيداعه بالفعل على مستوى المجلس، ذكرت عزوار 42 مشروع قانون، قالت إنه “يُمكن أن تُشكّل جدول أعمال الدورة البرلمانية الحالية”.

وتتضمّن قائمة مشاريع القوانين المرشّحة للمناقشة البرلمانية في خلال الدورة العادية الجارية مايلي: