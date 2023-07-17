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44 بالمئة من الأسر المغربية تلجأ للاستدانة

الشروق أونلاين
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44 بالمئة من الأسر المغربية تلجأ للاستدانة
أرشيف
احتجاج ضد غلاء المعيشة في المغرب

أظهرت دراسة حديثة لمندوبية التخطيط الحكومية في المغرب، أن أكثر من 44 بالمئة من الأسر في البلاد اضطرت للاستدانة لتغطية نفقاتها خلال الربع الثاني من 2023.

وجاء في نتائج الدراسة أن ما نسبته 53.4 بالمئة فقط من الأسر في المغرب، تعتقد أن مداخيلها تغطي نفقاتها. في حين صرحت 44 بالمئة من الأسر المستجوبة أنها تلجأ إلى الاستدانة.

ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من الادخار خلال الفترة المذكورة 2.6 بالمئة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع في البلاد.

وصرّحت 87.3 بالمئة من الأسر بتدهور مستوى معيشتها خلال الأشهر الـ12 الماضية، كما تتوقّع 85.3 بالمئة من الأسر تسجيل ارتفاع في عدد العاطلين عن العمل خلال الأشهر المقبلة.

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