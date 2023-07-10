44 حريقًا بالغابات في 40 يومًا!

خليّة يقظة بـ40 ولاية ودخول المروحية حيز الخدمة رسميا

نصّبت المديرية العامة للغابات بالتنسيق مع الجهات الوصية خلية يقظة لتتبع إمكانية نشوب أي حريق عبر 40 ولاية تضمّ مساحات غابية عبر الوطن، كما تم الشروع في استخدام المروحية التي اقتنتها السلطات لإطفاء الحرائق رسميا، والتي استغلت لإطفاء حريق بولاية سيدي بلعباس، في حين تم تسجيل 44 حريقا مسّ 70 هكتارا من المساحات الغابية في الفترة بين 1 جوان و10 جويلية 2023.

كشف المحافظ الرئيسي لمكتب الوقاية ومكافحة الحرائق بالمديرية العامة للغابات رشيد بن عبد الله في تصريح لـ”الشروق”، عن دخول المروحية التي اقتنتها السلطات الجزائرية لمواجهة الحرائق رسميا حيّز الخدمة، حيث تم استغلالها لأوّل مرة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك لإخماد حريق بولاية سيدي بلعباس غرب الجزائر، وتظل هذه الأخيرة جاهزة لأي تدخل في أي لحظة.

ويقول بن عبد الله إن مديرية الغابات وبالتنسيق مع كافة الجهات والهيئات الرسمية سطرت برنامجا هاما للوقاية ضدّ الحرائق، والتمكّن من التدخل السريع، لمنع نشوب أي حريق من شأنه يتسع إلى مناطق أخرى، حيث تم تشكيل خلية يقظة تمسّ 40 ولاية تضم مساحات غابية، وجنّدت أعوانها 24 ساعة في اليوم، مشيرا إلى أنه إلى غاية منتصف نهار الإثنين تم تسجيل حريق واحد بولاية بومرداس وتمّ التحكّم فيه.

وأوضح المتحدّث أنه منذ الفاتح جوان 2023 إلى غاية 9 جويلية 2023 تم تسجيل 44 حريقا مسّ 70 هكتارا من الأراضي الغابية وهو رقم منخفض 8 مرات مقارنة مع السنة الماضية، وهذا بفعل الإجراءات الاحتياطية التي تم اتخاذها منذ الفاتح جوان، على غرار استكمال كافة الأشغال الخاصة بالإدارات على مستوى المحيط الغابي، منها أشغال سونلغاز واتصالات الجزائر قبل الفاتح جوان الماضي.

وتُضاف هذه الإجراءات إلى تلك المتخذة خلال الساعات الأخيرة من طرف خلية اليقظة، من خلال منع التقرب من الغابات ومحيطات الغابات والمناطق الغابية لتفادي أي حرائق قد تضر بالمساحات الغابية وتورّط المواطن، خاصة أن العقوبات هذه المرة ستكون مشدّدة ضدّ المتورّطين في إلهاب الغابة، بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شخصيا، رغم أن القانون الجديد الخاص بحماية الغابات لم يدخل حيّز التنفيذ بعد.

وحسب المتحدّث، تم مراسلة كافة مديريات الغابات الولائية ببرقيات الديوان الوطني للأرصاد الجوية التي تتلقاها المديرية العامة بشكل منتظم، والتي تحذّر من رياح ساخنة وافدة من الجنوب، ما ينذر بإمكانية لهيب الحريق في أي لحظة، داعيا المديريات الولائية إلى توخّي الحيطة والحذر والمراقبة الدائمة لحظة بلحظة، كما طالب المتحدّث المواطنين باليقظة والابتعاد عن الغابات إلى أقصى درجة في هذه الفترة، حيث يُمنع استخدام النار أو إشعالها في الفترة بين 1 جوان إلى 31 أكتوبر بالغابات ومحيطاتها.

وبخصوص الإمكانيات المجنّدة خلال الصائفة الحالية، فقد عادلت 30 رتلا للسيارات الرباعية، يضم كل واحد منها 4 سيارات “4×4″، أي بإجمالي 120 سيارة رباعية الدفع، 80 منها دخلت الخدمة، و40 سيتم استلامها قريبا.

وزيادة على هذه الإمكانيات، تحدّث بن عبد الله عن الطائرات المروحية التي اقتنتها السلطات لمجابهة الحرائق، والتي تم استخدامها خلال عطلة عيد الأضحى لإطفاء حريق ولاية سيدي بلعباس.