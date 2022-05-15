44 فاعلا ثقافيا يستنجدون بمولوجي لتغيير القيادات الثقافية

دعوا إلى رفع "الغبن الثقافي" عن برج بوعريريج

وقع 44 فنانا ومثقفا وناشطا ثقافيا من برج بوعريريج بيانا يدعون من خلاله وزارة الثقافة “بتعيين كفاءات على رأس مديرية الثقافة ومديرية دار الثقافة”.

وعبر المرقعون عن البيان – الذي تلقت الشروق نسخة منه – عن استيائهم “العميق مما آلت إليه الأوضاع الثقافية في المشهد الولائي، في ظلّ إدارة ثقافيّة ذات نظرة قاصرة ويد قصيرة أثبتت؛ بعد عام من تعيينها بالنيابة أنها ليست جديرة ولا مواكبة ولا مؤهلة ولا متفتحة على محيطها الشعبي والثقافي؛ بل أثبتت أنها لا تريد ذلك أصلا”.

واعتبر أصحاب البيان أن ولايتهم تزخر بالمواهب والطاقات الثقافية وحاملي المشاريع لكن هذه الطاقات اصطدمت “بجدار إداري لا يملك رؤية أو برنامجا أو رصيدا، ولم يعمل على استقبال أو تثمين أو مرافقة الرؤى والبرامج والأرصدة الثقافية الموجودة لدى المجتمع الثقافي المدني” إضافة إلى تهرب هذه الإدارة من الوفاء بالتزاماتها.

ووفقا للبيان الذي وقعته عدة أسماء في الكتابة والمسرح والرسم والسينما والنشاط الثقافي، فقد دعت هذه الفعاليات وزيرة الثقافة صورية مولوجي لـ”رفع الغبن عن الولاية بتعيين مديرين لمديرية الثقافة ودار الثقافة والفنون يملكان الكفاءة والأهلية اللازمتين لتحقيق هذا الرهان بالتكامل والتشاور والتحاور مع الفواعل الثقافية في الميدان”.

وشدد أصحاب البيان على أن دعوتهم هذه لا تنطوي على موقف شخصي من أي من الاشخاص ولكنها “بما هم مناصب ليسوا جديرين بها. وأن مصلحة الثقافة والولاية والوطن أولى لدينا من مصلحة الأشخاص؛ فمن فشل في تأكيد جدارته بالميدان وفيه مع أهله وعرّابيه عليه أن يترك مكانه للجدير والمؤهل والمقبول”.

وضمت القائمة عديد الأسماء على غرار الشاعر رشيد بلمومن، والمسرحي حليم زدام، والتشكيلي مصطفى بوسنة والكاتب عبد الرزاق بوكبة، والنشار رفيق طايبي والناقد محمد الأمين لعوانة والممثل عيسى سيقني والموسيقي طارق قواسيمي والمخرج وائل سليني وغيرهم.