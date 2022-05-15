-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
بالفيديو.. وصول الرئيس تبون إلى تركيا في زيارة دولة تدوم 3 أيام
منوعات
دعوا إلى رفع "الغبن الثقافي" عن برج بوعريريج

44 فاعلا ثقافيا يستنجدون بمولوجي لتغيير القيادات الثقافية

زهية منصر
  • 76
  • 0
44 فاعلا ثقافيا يستنجدون بمولوجي لتغيير القيادات الثقافية
أرشيف
وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي

وقع 44 فنانا ومثقفا وناشطا ثقافيا من برج بوعريريج بيانا يدعون من خلاله وزارة الثقافة “بتعيين كفاءات على رأس مديرية الثقافة ومديرية دار الثقافة”.

وعبر المرقعون عن البيان – الذي تلقت الشروق نسخة منه – عن استيائهم “العميق مما آلت إليه الأوضاع الثقافية في المشهد الولائي، في ظلّ إدارة ثقافيّة ذات نظرة قاصرة ويد قصيرة أثبتت؛ بعد عام من تعيينها بالنيابة أنها ليست جديرة ولا مواكبة ولا مؤهلة ولا متفتحة على محيطها الشعبي والثقافي؛ بل أثبتت أنها لا تريد ذلك أصلا”.

واعتبر أصحاب البيان أن ولايتهم تزخر بالمواهب والطاقات الثقافية وحاملي المشاريع لكن هذه الطاقات اصطدمت “بجدار إداري لا يملك رؤية أو برنامجا أو رصيدا، ولم يعمل على استقبال أو تثمين أو مرافقة الرؤى والبرامج والأرصدة الثقافية الموجودة لدى المجتمع الثقافي المدني” إضافة إلى تهرب هذه الإدارة من الوفاء بالتزاماتها.

ووفقا للبيان الذي وقعته عدة أسماء في الكتابة والمسرح والرسم والسينما والنشاط الثقافي، فقد دعت هذه الفعاليات وزيرة الثقافة صورية مولوجي لـ”رفع الغبن عن الولاية بتعيين مديرين لمديرية الثقافة ودار الثقافة والفنون يملكان الكفاءة والأهلية اللازمتين لتحقيق هذا الرهان بالتكامل والتشاور والتحاور مع الفواعل الثقافية في الميدان”.

وشدد أصحاب البيان على أن دعوتهم هذه لا تنطوي على موقف شخصي من أي من الاشخاص ولكنها “بما هم مناصب ليسوا جديرين بها. وأن مصلحة الثقافة والولاية والوطن أولى لدينا من مصلحة الأشخاص؛ فمن فشل في تأكيد جدارته بالميدان وفيه مع أهله وعرّابيه عليه أن يترك مكانه للجدير والمؤهل والمقبول”.

وضمت القائمة عديد الأسماء على غرار الشاعر رشيد بلمومن، والمسرحي حليم زدام، والتشكيلي مصطفى بوسنة والكاتب عبد الرزاق بوكبة، والنشار رفيق طايبي والناقد محمد الأمين لعوانة والممثل عيسى سيقني والموسيقي طارق قواسيمي والمخرج وائل سليني وغيرهم.

مقالات ذات صلة
هل أغلق تمثال أبو الهول عينيه؟.. هذه هي الحقيقة

هل أغلق تمثال أبو الهول عينيه؟.. هذه هي الحقيقة

خسوف كلّي في الجزائر أمسية 15 ماي

خسوف كلّي في الجزائر أمسية 15 ماي

اليابان: مواطن يرفض إعادة ربع مليون دولار حولت له بالخطأ

اليابان: مواطن يرفض إعادة ربع مليون دولار حولت له بالخطأ

إعادة النظر في تخصّصات معهد برج الكيفان وتكييف البرامج أولوية

إعادة النظر في تخصّصات معهد برج الكيفان وتكييف البرامج أولوية

وردة الجزائرية تعود إلى أوبرا الجزائر في ذكراها العاشرة

وردة الجزائرية تعود إلى أوبرا الجزائر في ذكراها العاشرة

في سابقة تاريخية.. نجاح تجربة زراعة نباتات في تربة القمر

في سابقة تاريخية.. نجاح تجربة زراعة نباتات في تربة القمر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد