44 يومًا لمراجعة وطبع أسئلة “بكالوريا 2025”

مهندسو الامتحانات يلتحقون بمركز الحجز على دفعتين

يلتحق اليوم الفريق الثاني من “مهندسي البكالوريا” بمركز الحجز الكائن بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات فرع القبة الجزائر العاصمة، لينضم إلى الفريق الأول الذي التحق الأربعاء، للانطلاق بصفة رسمية في تأدية مهامهم المتعلقة أساسا بالتدقيق في مواضيع الامتحانات والقيام بالتصحيحات اللازمة، على أن يتم الانتقال إلى المرحلة الأخيرة من العملية والمتمثلة في طبع الأسئلة على مستوى مطبعة الديوان، وذلك لأجل تجسيد الغرض المبتغى وهو المحافظة على سرية الامتحانات وإضفاء بذلك شفافية أكثر ومصداقية عليها.

أفادت مصادر “الشروق” أن مهندسي امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا دورة جوان 2025، قد التحقوا بمركز الحجز الكائن بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات فرع القبة الجزائر العاصمة، على دفعتين، حيث سيلتحق اليوم الفريق الثاني والذي يضم 30 عضوا من أساتذة ومفتشين وإطارات والفريق الطبي وعمال المطبعة والمطبخ وغيرهم من الموظفين والعمال، بالمركز للانضمام إلى الفريق الأول والذي يضم 100 عضو التحقوا الأربعاء بالديوان.

وفي هذا الإطار، لفتت مصادرنا إلى أن فريق العمل المسخر سيشرع في تأدية مجموعة أعماله، والواجب تنفيذها على عدة مراحل، حيث سيسهر في بداية المهمة على إجراء “القرعة” التي تعد ضرورية لانتقاء مواضيع الاختبارات من “بنك المواضيع”، ليقوموا بعدها بالتأكد من مدى تطابقها مع وضعية تقدم الدروس في جميع المواد والشعب والمسلمة لهم من قبل المفتشية العامة للوزارة، على أن ينتقلوا إلى مرحلة قراءة الأسئلة لعدة مرات بغرض التدقيق فيها، والقيام بالتصحيحات اللازمة لاستدراك أي أخطاء أو هفوات قد تسجل، لتختتم العملية بعملية الطبع والتي تجرى حصريا بمطبعة الديوان.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت ذات المصادر إلى أن الفريق المكلف بالتدقيق في مواضيع امتحان شهادة التعليم المتوسط “البيام”، سيغادر مركز الحجز مساء الثلاثاء 3 جوان المقبل، على أن يغادر الفريق المكلف بمراقبة مواضيع امتحان شهادة “البكالوريا” مساء الخميس الـ19 من نفس الشهر، وبالتالي سيكون مطالبا وجوبا بالاحتفال بشعيرة عيد الأضحى المبارك، داخل المركز من دون مغادرته، وبعيدا عن الأهل والأقارب.

وذلك إيمانا منهم بأنّ الالتزامات الملقاة على عاتقهم، ومن أبرزها إنجاح الامتحانين الرسميين وعلى جميع المستويات، تستوجب منهم التضحية، من أجل خدمة الوطن انطلاقا من الحفاظ على سرية ومصداقية الاختبارات، والتي من خلالها يتم تخريج أجيال قادمة باعتبارها رصيدا حقيقيا للوطن.