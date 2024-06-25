45 مليار دج لتعزيز شبكة الكهرباء في الجزائر العاصمة سنة 2025

أعلن مجمع “سونالغاز” عن تخصيص مبلغ مالي قدره 45 مليار دج، لتعزيز سبكة الكهرباء في الجزائر العاصمة خلال سنة 2025، وذلك في إطار المخطط التنموي القصير والمتوسط الذي أقرته الشركة.

وحسب بيان صادر عن المؤسسة العمومية، فقد تم تخصيص مبلغ مالي قدره 19,717 مليار دج لتقوية القدرات الانتاجية للكهرباء والغاز في الجزائر العاصمة، فيما تم انجاز 23 منشاة طاقوية لتعزيز شبكة نقل الكهرباء بقيمة مالية قدرت بـ 20 مليار دج.

وبخصوص توزيع الكهرباء -يقول البيان – فقد تم تنفيذ استثمارات بقيمة 5,790 مليار دج لتقوية شبكة التوزيع، إلى جانب تجنيد فرق تقنية في مختلف التخصصات جاهزة للتدخل السريع في اي ظرف .