450 ألف سكن سيكون جاهزا في 2022

وزير السكن والعمران يؤكد:

أكد وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي الثلاثاء بأن مجهودات دائرته الوزارية لسنة 2022 ستسخر لإتمام المشاريع السكنية التي ما تزال قيد الإنجاز والمتضمنة أكثر من 450 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ.

وأوضح بلعريبي في تصريح للصحافة على هامش تفقده لحي 1.000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار “عدل” وسط مدينة الطارف ضمن زيارة عمل وتفقد للولاية بأنه “تم توفير الدعم المالي والأغلفة المالية اللازمة لتسريع وتيرة الإنجاز واستلام هذا العدد الهام من السكنات في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف الوزير بأنه موازاة مع إتمام إنجاز المشاريع الحالية “من المقرر أن تعرف السنة المقبلة إطلاق أشغال إنجاز ما مجموعه 80 ألف وحدة سكنية أخرى من مختلف الصيغ من بينها 15 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، مطمئنا المكتتبين في برنامج عدل من أصحاب الطعون بتسوية وضعياتهم.

وذكر بلعريبي بأنه وزع بمناسبة الذكرى الـ67 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954، ما مجموعه 90 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر الوطن لتضاف إلى 100 ألف وحدة سكنية أخرى تم توزيعها بمناسبة عيد الاستقلال “5 يوليو الماضي”، مؤكدا في هذا السياق بأنه يجري حاليا التحضير لعمليات توزيع أخرى والضبط النهائي لحصيلة السكنات الموزعة طيلة 2021.

وفي رده عن سؤال حول إمكانية تخلي الدولة عن السكن العمومي الإيجاري “الاجتماعي”، أكد الوزير بأن هذه المسألة غير مطروحة نهائيا، قائلا بأن “الدولة ستواصل الحفاظ على المكاسب الاجتماعية التي كرسها بيان أول نوفمبر 1954”.

وكان بلعريبي قد أشرف ضمن زيارة العمل والتفقد للطارف بمقر الولاية على حفل تسليم المفاتيح الخاصة fJ1.000 وحدة سكنية بصيغة عدل إضافة إلى توزيع مقررات استفادة من إعانة الدولة الموجهة للسكن الريفي.

ق.م