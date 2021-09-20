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الجزائر

450 جزائري في سجون إيطاليا

حسان حويشة
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450 جزائري في سجون إيطاليا
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أظهرت إحصائية إيطالية رسمية لوزارة العدل تواجد 450 سجين جزائري في المؤسسات العقابية للبلاد.

ووفق الإحصائية التي نشرتها الاثنين وسائل إعلام ايطالية فإن 450 سجين جزائري يمثلون ما نسبته 0.8 من مجمل السجناء في البلاد البالغ عددهم 36 ألف سجين، في حين يمثلون ما يقارب 5 بالمائة من مجمل المساجين الأفارقة.

وتتعلق هذه الأرقام بجزائريين أدانتهم محاكم إيطالية في جرائم وجنح ومخالفات شتى، ولا علاقة لهم بالحراقة الذين يدخلون التراب الإيطالي بطرق غير شرعية.

وبلغ عدد المساجين المغاربة 3308 بنسبة 35.7 بالمائة من مجمل السجناء الأفارقة، و6.2 بالمائة من مجمل المسجونين في المؤسسات العقابية الإيطالية، بينما بلغ عدد التونسيين 1775 سجين بنسبة 19.2 بالمائة من مجمل سجناء القارة الإفريقية.

للإشارة، فقد كان عدد السجناء الجزائريين يفوق الألف في العام 2010، لكنه تناقص بمرور السنوات.

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