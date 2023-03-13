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الجزائر

450 خدمة حكومية “مرقمنة” في الجزائر

الشروق أونلاين
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450 خدمة حكومية “مرقمنة” في الجزائر
أرشيف
وزير الرقمنة والإحصائيات حسين شرحبيل

تحصي الجزائر 450 خدمة حكومية وإدارية مرقمنة، حسب ما كشف عنه وزير الرقمنة والإحصائيات حسين شرحبيل يوم الإثنين.

وقال شرحبيل إن عملية جرد الخدمات العمومية سمحت بإحصاء ما يزيد عن 450 خدمة عمومية مرقمنة، منها 338 خدمة رقمية تمّ اعتمادها وإدراجها بصفة نهائية في البوابة الحكومية للخدمات العمومية.

وأكد الوزير في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاحه لاجتماع نقاط الاتصال المكلفة بالرقمنة على مستوى الدوائر الوزارية، أن “عملية التحوّل الرقمي في الجزائر سارية بالفعل”.

واعتبر شرحبيل أن إنجاز وزارة الرقمنة والإحصائيات للبوابة الحكومية للخدمات العمومية “بوابتك”، هي “اللبنة الأولى لآلية التشاور والمتابعة اللازمة لتحقيق التحوّل الرقمي في البلاد”.

وأوضح الوزير أن البوابة “تعدّ خطوة هامّة في درب إرساء الحوكمة الإلكترونية وعصرنة الإدارة”. مضيفا أن الهدف من إنشائها هو “إرساء علاقة جديدة بين الإدارة والمواطن، وبينها والمتعامل الاقتصادي”.

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