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اقتصاد
تعميم الخدمات عبر 44 وكالة في ظرف 4 أشهر ونصف

450 مليار.. مدّخرات الصيرفة الإسلامية بالبنك الخارجي

إيمان كيموش
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450 مليار.. مدّخرات الصيرفة الإسلامية بالبنك الخارجي
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كشف المدير العام للبنك الخارجي الجزائري، لزهر لطرش، عن تعميم خدمات الصيرفة الإسلامية عبر 44 وكالة على الصعيد الوطني، منذ نهاية شهر ديسمبر المنصرم إلى غاية اليوم، من إجمالي 105 وكالة يسيرها البنك الخارجي الجزائري.

وقال لطرش الذي دشّن الخدمات البنكية الإسلامية بوكالتين جديدتين، الأولى بالبليدة والثانية بعين الدفلى، أنه إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار إطلاق هذه الخدمات منذ 4 أشهر ونصف، لا يسعنا اليوم إلا الإشادة بهذه النتيجة، مشددا على أن البنك الخارجي الجزائري يسوق 7 منتجات للصيرفة الإسلامية، منها منتج واحد للمؤسسات، وستة أخرى للأفراد.

وأعلن لطرش عن التحضير لإطلاق منتجين جديدين للصيرفة الإسلامية قريبا للمؤسسات، تضاف إلى المنتجات السبعة الأخرى.

ودعا لطرش مسؤولي الوكالات إلى العمل بجد ليكونوا عند حسن ظن الزبائن ولتجسيد السياسة التي سطرها البنك.

وبالمقابل، أعلن المتحدث عن تحصيل 450 مليار سنتيم في ظرف 4 أشهر ونصف من إطلاق هذه الخدمة وهي النتيجة التي وصفها بالإيجابية.

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