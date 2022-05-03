4500 مليار متداولة في بورصة الجزائر!

وثيقة لـ"كوسوب" تكشف خسائر باهظة بسبب "كوفيد 19"

أكد التقرير السنوي للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة “كوسوب” ان قيمة المبادلات في قسم أسهم بورصة الجزائر، عرفت ارتفاعا بنسبة 63 بالمائة سنة 2021، مما يؤكد استئناف النشاط في السوق ولكنه لا يزال أقل من مستواه قبل جائحة كوفيد-19.

وأوضح ذات المصدر، أن التبادلات في قسم الأسهم بلغت 127.907 مليون دينار جزائري في 2021، مقابل 78.458 مليون دينار خلال سنة 2020 وهي أرقام بعيدة عن 248.990 مليون التي سجلت سنة 2019 و205.797 مليون دينار المسجلة في 2018.

وتم تعزيز هذا النشاط، حسب ما أشارت “كوسوب”، على وجه الخصوص من خلال التبادلات على سندات مجمع “بيوفارم” التي تحتل وحدها 53 بالمائة من المعاملات في السوق وعلى “أليانس للتأمينات” بـ30 بالمائة من التبادلات في السوق. وأضافت الوثيقة، أن عدد السندات المتبادلة في السوق قد ارتفع بـ178 بالمائة بعد انخفاض تاريخي بلغ 64.8 بالمائة في سنة 2020.

وفي سنة 2021، تم تبادل حوالي 244،399 سندا مما يؤكد استئناف النشاط في السوق، بعد تبادل 87796 سندا في سنة 2020 و249696 سندا سنة 2019 و225405 في سنة 2018.

ومع ذلك، “لم يغط استئناف النشاط في سنة 2021 الخسائر المسجلة خلال سنة 2020 بسبب الوباء الذي قسم النشاط إلى 3 بالنسبة للتبادلات في القيمة وإلى 2.84 بالنسبة للتبادلات في الحجم”، توضح كوسوب.

وتعلقت التبادلات في مجال الحجم، بشكل أساسي، خلال السنة الماضية بسهم “اليانس للتأمينات” بـ61 بالمائة من السندات التي تم تبادلها، مما يمثل فائدة متجددة في صالحها، والتي يمكن تفسيرها بسعرها المعقول وبسياسة توزيع الأرباح المُحفزة التي اعتمدتها الشركة، حسب التقرير.

ويأتي سند “بيوفارم” في المركز الثاني من حيث التبادلات في الحجم بـ22 بالمائة من حصة السوق، يليها سند صيدال بـ14 بالمائة وسند سلسلة الأوراسي بـ3 بالمائة وتشير كوسوب، من جهة اخرى، إلى أن عدد عمليات التبادلات بلغ 219 معاملة مقابل 179 معاملة في سنة 2020 و434 في سنة 2019 و440 في سنة 2018.

وأشارت السلطة في تقريرها “أن العدد القليل للمعاملات في السوق دليل على ضعف بورصة الجزائر وعلى الاهتمام القليل الذي تثيره لدى المتعاملين العموميين والخواص”، تشير السلطة في تقريرها.

أما بخصوص قسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لبورصة الجزائر، فإن سند “آ.أو.أم اينفست”، لم يسجل أي معاملة تخص اسهما قديمة باستثناء رفع رأس المال لفائدة مساهميها التاريخيين. ويضم هذا القسم مؤسسة واحدة مدرجة منذ 12 ديسمبر 2018 في البورصة، أدرجت بتسجيل مباشر بعد استثمار 10 بالمائة من رأس مالها لدى مستثمرين مؤسساتيين.

أما فيما يخص سوق السندات فقد سجل اكتتابات جديدة في سنة 2021، حيث أن آخر إصدار لقرض مستندي يدرج في البورصة يعود إلى سنة 2009، وأن تاريخ استحقاق آخر قرض مستندي مدرج في البورصة يعود إلى سنة 2016.

ويتداول في سوق السندات المؤسساتية خارج البورصة أربعة قروض مستندية إلى غاية 31 ديسمبر 2021، حيث يقدر إجمالي المبلغ المستحق بـ162.4 مليار دينار مقابل 163.8 مليار دينار في نهاية سنة 2020.

بالمقابل فإن سوق السندات الشبيهة بالخزينة قد سجل في نهاية سنة 2021 ، ما لا يقل عن 30 خطا مدرجا في البورصة. ويقدر إجمالي القيمة السوقية لبورصة الجزائر حوالي 45.640 مليار دينار في 31 ديسمبر 2021، و بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020 فإن بورصة الجزائر قد كسبت 6.43 بالمائة من سوق الأوراق المالية في سنة 2021، بعد ان خسرت 10 بالمائة خلال الفترة الممتدة ما بين جويلية 2019 وديسمبر 2020.