4500 مُتطوع و580 عون ملعب في “الأولمبياد” المتوسّطي الوهراني

يحضر أكثر من 4500 مُتطوّع ومن الجنسَين، في ألعاب البحر المتوسّط التي تنطلق بِوهران في الـ 25 من جوان الحالي، وتدوم حتى الـ 6 من جويلية المقبل.

وسيُرافق المتطوّعون مختلف النشاطات الرياضية في الألعاب المتوسّطية، كما جاء على لسان المسؤول ياسين سيافي مدير الشباب والرياضة لِولاية وهران، في تصريحات للإذاعة الوطنية، الخميس.

فضلا عن ذلك، سيحضر هذه التظاهرة الرياضية الكبيرة 580 عون ملعب، تلقّوا تكوينا في تاريخ سابق، وينتمون إلى كلّ ولايات الجمهورية.

وبِخصوص المنشآت الرياضية، قال ياسين سيافي إن القرية المتوسطية تتوفّر على 4284 سرير، و3017 غرفة، بينها 160 حجرة مُخصّصة لِفئة ذوي الاحتياجات الخاصة. مُشيرا إلى أنها تصنّف ضمن درجة “3 نجوم”.