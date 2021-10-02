451 مكتتب “عدل 2” ببوعينان يستعجلون تسلم مفاتيح شققهم

طالبوا بالإسراع في تهيئة الطريق الرئيسي

يناشد 451 مكتتب “عدل 2” بالمدينة الجديدة “بوعينان” التابعين لموقع “4500 كوزو” والي البليدة، النظر إلى انشغالهم في أقرب الآجال، وحل قضية النزاع حول قطعة الأرض التي عطلت أشغال التهيئة الخارجية والتي حالت دون تسليمهم مفاتيح شققهم بعد أكثر من سنة من منحهم شهادة التخصيص.

رغم عدة مراسلات وجهتها جمعية حي المرحوم المجاهد بوقرعة بوعلام 4500 مسكن المدينة الجديدة بوعينان البليدة منذ شهر أوت المنصرم إلى كل من وزارة السكن والوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه “عدل” وكذا ولاية البليدة، بالإضافة إلى وسيط الجمهورية من أجل الإسراع في وتيرة أشغال التهيئة الخارجية على غرار إنجاز الطريق الذي من شأنه ربط تجزئة ب 3 وب 7 بقنوات الصرف الصحي وشبكات الماء والغاز والكهرباء.

وفي نفس السياق، صرح أحد المكتتبين للشروق أن مسؤول بولاية البليدة أخبرهم أن توقف مشروع التهيئة الخارجية سببه أن ملف قطعة الأرض التي سينجز عليها الطريق السيار الذي يربط بين الموقع والطريق السريع المؤدي إلى مدينة بوفاريك وموقع عمروسة متنازع عليها ومحل دراسة على مستوى قسم المنازعات بذات الولاية.

وكشف المتحدث أن كل من الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” ووزارة السكن أخبرتا ممثلي جمعية الحي أن حل المشكل من صلاحيات ولاية البليدة.

وعلى هذا الأساس التمس المكتتبون المتضررون من القضية من خلال الرسالة التي وجهها رئيس الجمعية إلى الوالي، والتي تحوز “الشروق” نسخة منها، التدخل العاجل من أجل الإسراع في إتمام الأشغال لإنجاز الطريق وتمكين المكتتبين من تسلم سكناتهم في أقرب الآجال، والتأخير في الإنجاز سيزيد من معاناتهم المادية والمعنوية باعتبار أن أغلبيتهم أرباب أسر يعانون من أزمة السكن وغير قادرين على تحمّل تكاليف الإيجار الباهظة.

وأفاد مصدرنا أن المكتتبين المتضررين نظموا وقفة احتجاجية بتاريخ 8 سبتمبر الجاري أمام مقر وزارة السكن طالبين من المسؤولين رفع التهميش الممارس عليهم ومنحهم تاريخ تسلم مفاتيح سكناتهم التي وصلت نسبة إنجازها 99 من المائة في الوقت الذي منحت شهادة التخصيص لهم منذ سنة، موضحا أن مشروع الموقع من المفروض تسلمه في مارس 2022 غير أن شركة “كوزو” التركية المكلفة بإنجازه سلمته منذ شهر.

ورغم ذلك فالمشاكل الإدارية حالت دون إتمام فرحتهم بإنهاء أزمة السكن التي يعانون منها.

وهددت 451 عائلة بتنظيم وقفة احتجاجية أمام ولاية البليدة في حالة عدم التكفل بقضيتهم قريبا.