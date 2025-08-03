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اقتصاد

4510 هكتار جاهزة للاستثمار الفلاحي بهذه الولاية

محمد فاسي
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4510 هكتار جاهزة للاستثمار الفلاحي بهذه الولاية
أرشيف
استصلاح الأراضي الفلاحية

أعلن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية عن فتح باب الترشح الرقمي لاستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز بولاية المنيعة، ابتداءً من اليوم الأحد 3 أوت 2025 ولمدة 30 يومًا، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي: www.onta.dz.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرخ في 4 نوفمبر 2021، الذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة للاستصلاح عن طريق الامتياز، بالإضافة إلى القرار الوزاري المشترك الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 2022 المتعلق بالإجراءات التنظيمية الخاصة بالمحيطات المعنية.

وقد تم تخصيص أربع محيطات فلاحية بمساحة إجمالية قدرها 4510 هكتار ببلدية حاسي القارة، موزعة كما يلي:

  • عرقيات السلمان بمساحة 3750 هكتار موجهة للمستثمرين.
  • ن.ك 60 بمساحة 450 هكتار لفائدة المستثمرين.
  • واد مزاور 2 بمساحة 210 هكتار للمستثمرين.
  • النبكة بمساحة 100 هكتار موجهة للشباب.

وتجدر الإشارة إلى أن الموظف العمومي لا يمكنه الاستفادة من هذه الأراضي الفلاحية في حال جمعه بين الوظيفة والنشاط الفلاحي، وذلك وفقًا لأحكام المادة 43 من الأمر رقم 06-03 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

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