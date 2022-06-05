4520 محبوس يجتازون امتحان شهادة التعليم المتوسط

35324 محبوس مسجل في التعليم والتكوين

يشرع 4520 محبوس ومحبوسة، اليوم الاثنين، في اجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط للموسم الجاري 2021 – 2022 موزّعين على 47 مؤسسة عقابية.

وأفاد بيان لوزارة العدل بأنّ إشارة الانطلاق الرسمي للامتحان سيشرف على إعطائها المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أسعيد زرب، بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بولاية بجاية، وذلك في إطار الاتفاقية التي تجمع وزارة العدل ممثلة في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مع وزارة التربية الوطنية ممثلة في الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

وحسب معطيات وزارة العدل فقد تم خلال الموسم الدراسي الحالي إحصاء 4520 محبوس مسجل في شهادة لتعليم المتوسط (4446 ذكر و74 أنثى) سيجتازون امتحان شهادة التعليم المتوسط بـ47 مؤسسة عقابية معتمدة كمركز امتحان موزعة عبر التراب الوطني، تحت إشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

يذكر أنه تم احصاء “28884 محبوس مسجل في التعليم عن بعد و6399 محبوس مسجل في فصول محو الأمية و41 محبوسا لمزاولة التعليم العالي في إطار نظام الحرية النصفية إذ يتم السماح لهم بالخروج صباحا لمزاولة الدراسة في الجامعة دون حراسة مع رجوعهم مساء وهذا وفق البرنامج الزمني المحدد من الجامعة”.

ويبلغ المجموع الكلي للمحبوسين المسجلين بمختلف أطوار التعليم “35324 محبوس” أما في مجال التكوين المهني والحرفي فقد تم تسجيل “45976 محبوس منهم 44409 محبوس مسجل في التكوين المهني و1567 محبوس مسجل في التكوين الحرفي”.