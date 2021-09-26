46 ألف شكوى أمام وساطة الجمهورية

تخص الظروف الاجتماعية، العقار وعدم تنفيذ قرارات العدالة

قال وسيط الجمهورية، ابراهيم مراد، أن مصالحه سجلت أزيد من 46 ألف عريضة منذ مطلع السنة إلى غاية 15 سبتمبر الجاري، تمت معالجة 95 بالمائة منها، كما كشف وسيط الجمهورية عن “اطلاق خدمة ايداع العرائض عن بعد عبر أرضية رقمية يتم دراستها من قبل لجان مشتركة لاقتراح الحلول بما في ذلك المتعلقة بتعديل النصوص التنظيمية”.

وأوضح مراد في مداخلته خلال لقاء الحكومة – ولاة، “أن مصالح الوساطة سجلت خلال الفترة الممتدة من مطلع السنة إلى غاية 15 سبتمبر الجاري 46.609 عريضة تتمحور أساسا حول الملفات المتعلقة بالإشكاليات العقارية، الاستثمار وعدم تنفيذ قرارات العدالة وكذا المتعلقة بالظروف الاجتماعية”، مضيفا أنه “تم معالجة 44.090 عريضة أي ما يعادل 95 بالمائة من مجمل العرائض”.

وأشار في ذات السياق إلى أنه تم الرد على 28373 عريضة منها 13655 كان الرد عليها ايجابيا و11.259 كان الرد عليها سلبيا لعدم استيفائها للشروط، بينما كان الرد سطحيا او مبهما على 3459 عريضة.

أما بخصوص العرائض التي لم يتم الرد عليها، فقد بلغت 15.757 وتخص بالدرجة الأولى قطاعات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (10.757)، السكن (939)، العمل (641)، المالية (528)، الطاقة (430)، الفلاحة (358)، الموارد المائية (339).

وأشار مراد في ذات السياق إلى أن هذه العرائض “تعكس تجاوبا ايجابيات مع انشغالات للمواطنين، إلا أن عدم الرد على 35.65 بالمائة منها يعتبر استمرارا للسلوكيات السلبية التي يندد بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في كل مناسبة ويحث المسؤولين على القضاء عليها”.

من جهة أخرى، سجلت مصالح الوساطة – يضيف ذات المسؤول – 81427 استقبال لطرح انشغالات منها 27949 حالة استدعت الدراسة والإحالة إلى مختلف المصالح.

وبالمناسبة، كشف وسيط الجمهورية عن “اطلاق خدمة إيداع العرائض عن بعد عبر أرضية رقمية يتم دراستها من قبل لجان مشتركة لاقتراح الحلول بما في ذلك المتعلقة بتعديل النصوص التنظيمية”، داعيا في هذا الشأن إلى التنسيق “الكامل” بين جميع الفاعلين والمساهمة في تجسيد صرح الجزائر الجديدة.