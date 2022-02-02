46 ألف منصب شغل تنتظر الضوء الأخضر من وكالة الإستثمار

كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مصطفى زيكارة عن عدد الملفات المودعة لدى الوكالة في سنة 2021 والتي بلغت 1877 ملفا بعدد مناصب شغل تجاوز 46 ألف منصب.

وأوضح زيكارة لدى استضافته، الأربعاء، ضمن برنامج “ضيف الصباح “للقناة الإذاعية الأولى” أن عدد مناصب الشغل المقترحة في هذه المشاريع يتجاوز 46 ألف منصب أغلبها متعلقة بالقطاع الصناعي بـ980 مشروع تفوق قيمتها 275 مليار دينار مع توفير مناصب شغل تتجاوز 28 ألف منصب.

وفيما يتعلق بالاستثمارات التي تتجاوز قيمتها 500 مليون دينار جزائري تم إحصاء 268 مشروع بمبلغ يفوق 358 مليار دينار جزائري مبرزا أن الملفات دخلت مرحلة الإنجاز فيما بعضها في المراحل الأولية للحصول على القروض وبعض التراخيص .”

وفي ذات السياق، أكد المتحدث ذاته أن خارطة الطريق التي حددها رئيس الجمهورية للمرحلة المقبلة ستعزز دور الوكالة في دعم وترقية الاستثمار ومرافقة المستثمرين وأن المرحلة المقبلة ستكون اقتصادية بامتياز.

وأبرز ضيف الصباح الأهمية البالغة التي يحظى بها القانون الجديد للاستثمار والدور البارز الذي سيلعبه في دعم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار حيث يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جذابة وهو ما سيعيد إنعاش المجال في الجزائر بعد الركود الذي عرفته المرحلة السابقة لعدة أساب على غرار تأثير الجائحة على الاقتصاد الوطني وتحفظ بعض الإدارات في ظل قضية محاربة الفساد.