"الاحتلال يضلّل سكان القطاع بدعوات النزوح جنوبا"

46 بالمئة من شهداء غزة في منطقتي الوسطى والجنوب

ح.م
تهجير قسري في غزة

عبّرت حركة “حماس” مساء السبت في بيان، عن قلقها البالغ إزاء “الادعاءات الكاذبة التي يروّج لها جيش الاحتلال، بأن محافظات الوسطى والجنوب في قطاع غزة هي مناطق إنسانية وآمنة. ودعوته الفلسطينيين في محافظتي غزة والشمال إلى التوجّه نحوها”.

وأبرزت المقاومة في بيانها أن “هذا الترويج الإعلامي المضلّل، يتناقض مع الواقع الميداني بشكل صارخ. حيث استهدف الاحتلال منذ بدء جريمة التهجير القسري لسكان مدينة غزة بتاريخ 11 أوت 2025، محافظات الوسطى والجنوب 133 مرة”.

وكان ذلك “بالقصف بشتى أنواع الصواريخ والقنابل والقذائف المتفجرة. متسبّبا في ارتكاب العديد من المجازر بحقّ العائلات، في مناطق يزعم الاحتلال زورا بأنها آمنة، ومن بينها منطقة المواصي”.

“وقد أسفرت هذه الجرائم الوحشية عن استشهاد 1903 شهداء في محافظات الوسطى والجنوب منذ بدء التهجير القسري. وهو ما يمثل 46 بالمئة من إجمالي أعداد الشهداء في محافظات قطاع غزة في الفترة المذكورة”.

وهو ما اعتبرته “حماس مؤشرا واضحا على “استهداف الاحتلال المباشر للمدنيين، واستخدام أساليب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري، كأدوات حرب ممنهجة في غزة والشمال وفي الوسطى والجنوب أيضا”.

وطالبت الحركة في ختام بيانها، المجتمع الدولي “بوقف جرائم الإبادة والعدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة فورا. والعمل على إنقاذ ما تبقى من المدنيين قبل فوات الأوان”.

