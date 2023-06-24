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بعد إطلاق 11 منصة جديدة..

46 منصة رقمية في قطاع التعليم العالي (فيديو)

الشروق أونلاين
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46 منصة رقمية في قطاع التعليم العالي (فيديو)
إشراف الوزير على إطلاق 11 منصة رقمية

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، 11 منصة رقمية جديدة، ضمن إطار المخطط الرئيسي لرقمنة القطاع.

ووصل عدد المنصات الرقمية حيز الخدمة إلى 46 منصة موزعة على النشاطات التعليمية والبحثية والخدماتية لقطاع التعليم العالي بالجزائر.

وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، خلال اشرافه على هذه العملية. قائلًا: “الرقمنة هي العمود الفقري لفعالية التعليم العالي والبحث العلمي وهو ما يتيح التوجه نحو الحكامة في هذا المجال”.

وأكد الوزير إلى أن “المخطط الرئيسي للقطاع القائم على 12 رهانًا و7 برامج استراتيجية يعرف تقدما معتبرا، حيث بلغ نسبة إنجاز تفوق 80 بالمائة”.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن المنصات المستحدثة “ستبقى قيد التطوير كلما استدعى الأمر ذلك”.

من جهته أعطى المسؤول ذاته، إشارة انطلاق المنصات الجديدة التي تخص نشاطات التعليم والبحث الجامعي وكذا قطاع الخدمات عبر الإقامات الجامعية.

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