47 بلدا من جهات العالم الأربع في صالون الجزائر الدولي للكتاب

احتفاء بمانديلا وإفريقيا ضيف الشرف

ستعرف الطبعة الـ26 من صالون الجزائر الدولي للكتاب مشاركة قياسية ونوعية، حسب ما أكدته وزارة الثقافة والفنون مساء الإثنين في بيان.

وقالت الوزارة في بيان مساء الإثنين، إن 1265 عارضا من 47 بلدا يمثلون الجهات الأربع من العالم، سيشاركون في صالون الجزائر الدولي للكتاب بين 25 أكتوبر و4 نوفمبر 2023.

وبين دور النشر الحاضرة 283 عارضا محليا، و360 عارضا من دول عربية، و618 عارضا من بقية دول العالم، حسب ما أوضحته الوزارة.

“وسيشهد هذا الحدث الثقافي، إلى جانب عرض أحدث عناوين الكتب، تنظيم 40 فعالية بين لقاءات وندوات وملتقيات حول الشأن الأدبي، بمشاركة أسماء وازنة وطنيا ودوليا”.

“وسيحتفي المعرض بقارة إفريقيا كضيف شرف، إلى جانب إحياء الذكرى العاشرة لرحيل نيلسون مانديلا، بمشاركة نخبة من الكتاب الأفارقة”، يضيف البيان.

وأسدت وزيرة الثقافة والفنون في اجتماع بالمناسبة “جملة من التوجيهات ذات الصلة بالجوانب التنظيمية. بالإضافة إلى مناقشتها للبرنامج الثقافي المبرمج”.

كما شددت الوزيرة على “ضرورة العناية بكل الجسور الثقافية والإبداعية المتصلة بالقارة السمراء. لتحقيق المستوى المطلوب من الإشعاع الثقافي الجزائري وامتداداته الإفريقية”.