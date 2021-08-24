473 مؤسسة تربوية جديدة مع الدخول المدرسي المقبل

بلعابد متفائل بمدى تقدم المشاريع وطنيا

كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، الثلاثاء، بالجزائر العاصمة أن قطاعه سيتدعم بـ473 مؤسسة تربوية جديدة، على المستوى الوطني، خلال الدخول المدرسي المقبل .

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارة تفقدية، لمدى جاهزية عدد من المؤسسات التربوية على مستوى الجزائر العاصمة، تحسبا للدخول المدرسي 2022-2021، رفقة والي ولاية الجزائر، يوسف شرفة وعدد من المسؤولين الولائيين، أن” قطاع التربية سيستقبل 473 مؤسسة تعليمية جديدة في الدخول المدرسي المقبل، من بينها 303 مدرسة ابتدائية، 73 ثانوية و97 متوسطة”.

وعلى مستوى الجزائر العاصمة، أعلن بلعابد أن قطاعه سيستقبل خلال الدخول المدرسي المقبل، 49 مؤسسة تعليمية، من بينها 10 ثانويات 13 متوسطة و26 مجمعا مدرسيا.

وخلال هذه الزيارة، عبر بلعابد عن “تفاؤله” بمدى تقدم هذه المشاريع التي تعرف “اللمسات الأخيرة من إنجازها” تراوحت نسبها ما بين 92 و100 بالمائة، مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية لإنشاء المؤسسات التعليمية المنصبة على مستوى وزارة التربية الوطنية انطلقت دورتها الثانية في 24 أوت الجاري وستستمر أشغالها إلى غاية 6 سبتمبر المقبل، مع ارتقاب تنظيم دورات أخرى للسماح للمؤسسات التي لم تلتحق بركب الإنشاء بإنشائها وفسح المجال لاستغلالها، يقول نفس المسؤول.

وبخصوص عملية تلقيح منتسبي القطاع ضد فيروس كورونا (كوفيد 19)، كشف الوزير عن تلقيح 16.000 موظف في القطاع من تربويين وإداريين، خلال اليوم الأول من انطلاق العملية التي شرع فيها مطلع الأسبوع الجاري، مبديا بالمناسبة “تفاؤله ورضاه” بالهبة الجماعية لمنتسبي القطاع، والتي ستسمح بتلقيح “الجميع قبل الدخول المدرسي المقبل”.

خ. م