فتح 477 سوقا جواريا تحسبا لرمضان

أكد وزير التجارة، الطيب زيتوني وترقية الصادرات، على فتح 477 سوقا جواريا يشارك فيه 8402 متعامل اقتصادي، تحسبا لشهر رمضان المبارك.

وفي كلمة له، خلال مشاركته في ندوة اقتصادية لمجلس التجديد الإقتصادي الجزائري، دعى زيتوني، المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، للمشاركة بقوة في الأسواق الجوارية لكي يقتني المستهلك الجزائري حاجياته من المنتج مباشرة ووضع حد للإنتهازيين والوسطاء.

معربا في الوقت ذاته، عن أمله في أن تكون هذه التجربة، سُنّة حميدة، تُعبّر عن قيم التضامن التي يدعو إليها ديننا الإسلامي الحنيف، ويعكس الروح الوطنية والمسؤولية المجتمعية التي يتمتع بها شعبنا الجزائري.

وأكد زيتوني، أن المقاربة التشاركية جزء لا يتجزأ من استراتيجية وزارة التجارة وترقية الصادرات كعامل رئيسي لتنظيم السوق الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي، ايمانا منا بأن التعاون والتشارك بين الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات والجمعيات المهنية هو الطريق الصحيح لتحقيق أهدافنا الاقتصادية بشكل فعال ومستدام.