48 ألف تذكرة.. مبيعات الجوّية الجزائرية لأبناء الجالية في رمضان والعيد

تخفيضات الأسعار ترفع الإقبال وأرقام قياسية للحجز من الخارج

حقّقت شركة الخطوط الجوية الجزائرية مبيعات قياسية للتذاكر من مختلف الوجهات الدولية نحو الجزائر للرحلات المبرمجة بين 10 مارس و13 أفريل، أي خلال رمضان والعيد، وهذا لتمكين أكبر عدد من أبناء الجالية من قضاء هاتين المناسبتين الهامتين داخل الوطن، حيث سجّلت زيادة غير مسبوقة في المبيعات مقارنة مع السنة الماضية، فاقت 17 ألف تذكرة.

وتمكّنت الشركة من تسويق 47 ألفا و791 تذكرة احتلت فيها المدن الفرنسية التي تعتبر منطقة تمركز الجالية الجزائرية بالخارج المرتبة الأولى، وجاء ذلك في أعقاب التخفيضات الكبرى التي أقرتها في أسعار التذاكر التزاما بأوامر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي شدّد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات لتسهيل قدوم أبناء الجالية إلى الجزائر خلال الشهر الفضيل.

وحسب إحصائيات رسمية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، اطلعت عليها “الشروق”، فقد بلغت نسبة الحجوزات من الخارج إلى الجزائر في الفترة الممتدة بين 29 جانفي و24 مارس الماضيين للرحلات المبرمجة بين 10 مارس و13 أفريل، ما يصل 47 ألفا و791 تذكرة، ويمثّل هذا الرقم حجم المبيعات خلال الفترة المتزامنة مع تخفيضات كبرى أقرتها الشركة في الأسعار، في حين بلغ حجم التذاكر المسوّقة من الجزائر نحو الخارج في الفترة الممتدة بين 22 فيفري و24 مارس 10 آلاف و157 تذكرة.

وملحوظ حسب ذات الحصيلة أن رقم التذاكر الخاص بالرحلات القادمة من المدن الفرنسية ارتفع بشكل غير مسبوق، والتي احتلت المرتبة الأولى، نظرا لتواجد أكبر عدد من أبناء الجالية الجزائرية هناك، متبوعة ببعض المدن التي تشهد أيضا تمركز أبناء الجالية الجزائرية على غرار مونتريال.

وارتفعت نسبة مبيعات تذاكر الجوية الجزائرية بما يزيد عن 17 ألف تذكرة خلال فترة رمضان والعيد مقارنة مع السنة الماضية، حيث تم تسويق السنة الماضية في الفترة الممتدة بين 21 مارس و10 ماي ما يصل 31 ألفا و143 تذكرة، وهو رقم ضئيل بسبب غياب التخفيضات، التي تم الإعلان عنها فقط لساعات قبل بداية الشهر الفضيل، وهي الفترة التي لم تكن كافية لأبناء الجالية للتخطيط للقدوم إلى الوطن.

وكانت شركة الجوية الجزائرية قد كشفت عن تخفيضات كبرى بتاريخ 13 مارس المنصرم لأسعار التذاكر من وإلى وجهات دولية هامة على رأسها فرنسا التي تشهد تمركز أعلى نسبة من الجالية، حيث بلغت مثلا سعر تذكرة من الجزائر إلى باريس 21.430 دج، ومن ليون إلى الجزائر 141 يورو، وباريس / الجزائر 153 يورو، والجزائر / مارسيليا 17.950 دج، ومارسيليا / الجزائر 126 يورو، والجزائر ووهران / تولوز 17.940 دج.

كما بلغت أسعار تذكرة الجزائر / ليون 20.420 دج، قسنطينة والجزائر / ماتز بـ 22.420 دج، نيس / الجزائر وقسنطينة 131 يورو، تولوز وبوردو ومونبلوييه / وهران 125 يورو، تولوز وبوردو ومونبولييه / الجزائر 126 يورو.

ومقارنة مع السنة الماضية، كانت تخفيضات الخطوط الجوية الجزائرية هذا العام أعلى وأكثر استقطابا، حيث كانت تعرض الشركة السنة الماضية وتحديدا شهر أفريل رحلات ذات اتجاه واحد على خط نيس – الجزائر على سبيل المثال، بسعر يزيد 200 أورو وتذكرة ليون / سطيف بسعر يبتدئ من 208 أورو في شهر أفريل 2023.

كما وفّرت شركة الخطوط الجوية الجزائرية رحلات بين 23 مارس و17 أفريل بين بجاية وباريس بأسعار تذاكر تبدئ من 136 أورو لتذكرة ذهاب فقط، وهو ما منع العديد من أبناء الجالية من القدوم وقتها للجزائر لتقضية فترتي رمضان والعيد داخل الوطن.