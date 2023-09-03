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اقتصاد
من أجل الدخول المدرسي المقبل

48 ألف لوحة إلكترونية من إنتاج “ENIE” للمؤسسات التربوية

الشروق أونلاين
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48 ألف لوحة إلكترونية من إنتاج “ENIE” للمؤسسات التربوية
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لوحات إلكترونية

أنتجت المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية (ENIE) بسيدي بلعباس، 48 ألف لوحة إلكترونية موجّهة للمؤسسات التربوية، تحسبا للدخول المدرسي المقبل.

وذكّرت الرئيسة المديرة العامة للمؤسسة باية قنديل، بالاتفاق المبرم بين “ENIE” ووزارة التربية لإنتاج 72 ألف لوحة إلكترونية للموسم الدراسي المقبل.

وتمّ الانتهاء من إنتاج 48 ألف وحدة من الكمية المتفق عليها. بعد تجنيد فرق تقنية متخصصة، تمكّنت من إنتاج حوالي 3 آلاف لوحة إلكترونية في اليوم، على مستوى ثلاث خطوط إنتاج، توضح المسؤولة.

كما أفادت قنديل بأن المؤسسة أنتجت كذلك 1.418 جهاز شحن خاص باللوحات الإلكترونية. حيث يسمح كل جهاز بشحن 36 لوحة.

وسيتمّ توزيع هذه الأجهزة على مختلف المؤسسات التربوية التي استفادت من العملية، في إطار البرنامج الذي أعدته الوزارة  لتعميم استعمال اللوحات الإلكترونية.

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