48 ساعة لرفع التحفظات عن تسجيلات الأولى ابتدائي

الوزارة ترخص بتفعيل "خاصية التعديل" لإعادة دراسة الطلبات

قررت وزارة التربية الوطنية تفعيل “خاصية التعديل” على النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، لأجل تمكين جميع مديري المدارس الابتدائية العمومية والخاصة، من إعادة دراسة طلبات التسجيل الخاصة بالأولياء، الذين رفعوا “تحفظات” على طلبات تسجيل أبنائهم، للالتحاق بأقسام الأولى ابتدائي، بعنوان الموسم الدراسي المقبل، وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ رفع التحفظ، خلال الفترة ما بين الـ10 و22 جوان الحالي.

وطلبت مديريتا التعليم الابتدائي ومديرية الأنظمة المعلوماتية بالوزارة الوصية، في مراسلة مشتركة صادرة عنهما بتاريخ الـ9 جوان الجاري، تحت رقمي 47 و122 على التوالي، من مديري التربية للولايات الـ60، عن طريق رؤساء المدارس الابتدائية العمومية والخاصة، أهمية التقيد بتجسيد مجموعة ترتيبات وإجراءات عملية على أرض الواقع، والتي تم الإفراج عنها عقب المصادقة عليها، حتى يتسنى لهم إعادة دراسة طلبات تسجيل الأطفال الذين تتوفر فيهم شروط الالتحاق بأقسام السنة الأولى ابتدائي، وذلك من خلال السهر التام على رفع كافة التحفظات المسجلة من قبل أولياء الأمور، تحسبا وتحضيرا للشروع في إجراء المعالجة الآلية لطلبات التسجيل، والتي يتم إنجازها بصفة حصرية من قبل النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية.

وفي هذا الصدد، لفتت نفس المديريتين إلى أنه وبناء على المرجع رقم 36 المؤرخ في 27 أفريل 2024، المتعلق بتسجيل الأطفال بأقسام السنة الأولى ابتدائي للسنة الدراسية المقبلة 2024/2025، فإن رؤساء المدارس الابتدائية، مطالبون وجوبا بتنفيذ ثلاثة أعمال هامة، ابتداء من تاريخ الـ10 جوان الجاري على مدار 13 يوما كاملا إلى غاية 22 من نفس الشهر، ويتعلق الأمر أولا بتحديد قائمة الأطفال الذين يعمل أحد أبويهم في المدرسة، إلى جانب ضبط قائمة الأطفال الذين لديهم إخوة متمدرسون في المدرسة، علاوة على تحديد الأطفال التوائم الذين تم تقديم طلبات تسجيلهم بالمدرسة نفسها.

واستناد لما سلف، أشارت مصادر “الشروق” إلى أن أغلب التحفظات المرفوعة تتمحور أساسا حول قيام أولياء الأمور برفع الوثائق الثبوتية لأبنائهم عبر “المنصة الإلكترونية”، غير أنها لم تظهر في الحساب الرقمي الخاص بمدير المدرسة الابتدائية، أو ارتكاب أولياء لأخطاء عند القيام بمهمة رفع الوثائق الثبوتية، حيث اتضح في بعض الحالات أن الوثائق المرفوعة بخصوص علاقة الولي الوصي بالطفل لا تتطابق مع المعلومات المحجوزة، والتي وجب تصحيحها وتداركها عن طريق تفعيل “خاصة التعديل”، في آجال محددة.

ونظرا لأهمية عملية التسجيل في السنة الأولى ابتدائي، طلبت نفس المصالح من مديري التربية للولايات دعوة كافة رؤساء المدارس الابتدائية، ومديري مؤسسات التربية والتعليم الخاصة إلى إيلاء العملية العناية اللازمة وإنجاز الترتيبات في الآجال المحددة، فيما دعت مفتشي التعليم الابتدائي للإشراف شخصيا على متابعة العملية عن كثب.