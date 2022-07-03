48 ميدالية للجزائر بينها 19 ذهبية

السباح جواد صيود بعد نيله الميدالية الذهبية، رفقة محافظ ألعاب البحر المتوسّط 2022 عزيز درواز.

نالت الرياضة الجزائرية مساء الأحد أربع ميداليات ذهبية، في ألعاب البحر المتوسّط نسخة وهران 2022.

جاء ذلك بِواسطة العدّاء جمال سجاتي، الذي تصدّر لائحة ترتيب نهائي سباق 800م. ورباعي سباق 400م تتابع وهم: عبد المالك لهولو وسليمان مولى ومحمد علي غوان وعبد النور بوجمعة. والمبارزة سوسن بوضياف التي تغلّبت في النهائي على منافسة لها من إيطاليا. وأيضا السباح جواد صيود في اختصاص 200م سباحة متنوّعة.

ونال العدّاء ياسين حتحات فضّية سباق 800م، وحصد زميله أمين بوعناني الفضّة أيضا، في نهائي سباق 110م حواجز.

وحازت العدّاءة زوينة بوزبرة على برونزية منافسة رمي المطرقة نساء، بعد أن تموقعت في المركز الثالث في النهائي، بِرمية قدرها 65.45م. مثلما كان الشأن لِزميلها ياسر تريكي في مسابقة الوثب الطويل.

واكتفى الربّاع طوايري بِنيل البرونزية، في رياضة رفع الأثقال صنف الخطف ووزن 89 كلغ.

وأهدت ربّاعة رفع الأثقال مغنية حمادي إلى الجزائر ميداليتَين: فضية في صنف الخطف وزن 71 كلغ، وبرونزية في صنف النثر في الوزن ذاته.

وباتت الرياضة الجزائرية تتموقع في الرتبة الرابعة بِرصيد 48 ميدالية: 19ذ و15ف و14ب.

وتتصدّر تركيا اللائحة بِحصيلة 96 ميدالية: 41ذ و24ف و31ب. تليها إيطاليا في المركز الثاني بِرصيد 129 ميدالية: 37ذ و44ف و48ب. وتشغل فرنسا المركز الثالث بِحصيلة 71 ميدالية: 19ذ و20ف و32ب.