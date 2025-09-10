-- -- -- / -- -- --
تجاوزت الرقم المتوقع

48.3 مليار دولار قيمة الصفقات المبرمة في معرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر

الشروق أونلاين
ح.م
معرض التجارة البينية الإفريقية في الجزائر

حقّقت الطبعة الرابعة من معرض التجارة البينية الإفريقية التي احتضنتها الجزائر، رقما قياسيا في قيمة الصفقات المبرمة. بعد بلوغ قيمتها 48.3 مليار دولار، وفق ما نقله التلفزيون العمومي عن رئيس “بنك أفركسيم”.

وقال المتحدث وفق ذات المصدر:”كان من المتوقع تحقيق صفقات بقيمة 44 مليار دولار. لكن النتائج جاءت أكثر مما كان متوقعا في حجم الصفقات المبرمة”.

وتحتضن الجزائر معرض التجارة البينية الإفريقية، في الفترة ما بين 4 و10 سبتمبر الجاري. بمشاركة ما يزيد عن 2000 عارض من 75 دولة.

وكان ينتظر أن تصل الاتفاقات التجارية والاستثمارات المبرمة خلال هذا الحدث الاقتصادي، المنظم بقصر المعارض في الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة، إلى 44 مليار دولار.

ويهدف المعرض الدولي إلى جمع الفاعلين من إفريقيا والعالم، لاستكشاف فرص الأعمال والاستثمار في القارة. وتوفير منصة لربط مجموعة متنوعة من الأنشطة على غرار الصناعات الإبداعية، وصناعة السيارات، وغيرها.

