49 لاعبا يغيبون عن الدورى الإنجليزي في بطولة أمم أفريقيا

من بينهم سعيد بن رحمة وريان آيت نوري

رصد الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي 49 لاعبا مرشحين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية القادمة التي تنظمها كوت ديفوار جانفي 2024 بعد تأهل 24 منتخبا إلى المنافسات بشكل رسمي مع انتهاء الأجندة الدولية الحالية.

ويمكن أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 49 هذه المرة، وهو ما يمثل إجمالي 13 دولة، خلال فترة مزدحمة من جدول الدوري الإنجليزي الذي يتضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويمكن أن يغيب اللاعبون عن مباريات الدوري الإنجليزي لمدة تصل إلى 8 مباريات، حيث من المتوقع أن يكون اللاعبون في البطولة لعدة أيام قبلها وبعدها.

ويتقدم قائمة الغائبين لاعبان جزائريان وهما سعيد بن رحمة لاعب وست هام يونايتد، وريان آيت نوري المتألق مع فريقه ولفرهامبتون واندرز.

من المحتمل أن يكون نوتينغهام فورست هو الأكثر تأثراً، وقد يغيب 8 لاعبين بقيادة ستيف كوبر، بما في ذلك إيمانويل دينيس وتايو أوونيي، لفترة طويلة. وفي الوقت نفسه، قد يغيب محمد صلاح عن المباريات الحاسمة لفريق ليفربول ضد تشيلسي وأرسنال. فقط مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد من بين 20 ناديا في الدوري الإنجليزي الممتاز من غير المرجح أن يكون لديهم أي تمثيل للاعبين في كأس الأمم الأفريقية.

وكانت الكاميرون وناميبيا آخر فريقين حجزا مكانهما في البطولة، التي ستنطلق في 13 جانفي 2024، على أن تقام المباراة النهائية في 11 فيفري. علما أنه في بطولة كأس الأمم الإفريقية آخر مرة في الكاميرون قبل عامين، شارك 34 لاعبا من الدوري الإنجليزي الممتاز من 12 دولة خلال البطولة.