5 آلاف أستاذ انجليزية في مرحلة اختيار مدارسهم

ملزمون بتقديم حصص دراسية عبر عدة مؤسسات

منحت وزارة التربية الوطنية، من خلال مديرياتها الولائية، الصلاحيات كاملة لأساتذة مادة اللغة الإنجليزية الذين تم انتقاؤهم تفاضليا، لتدريس أقسام السنة ثالثة ابتدائي، لانتقاء المدارس التي يرغبون العمل بها، والتي يجب أن تكون واقعة على مستوى بلدياتهم لتفادي اصطدامهم بعديد المشاكل على غرار الإيواء أو النقل وكذا لفتح مجال التوظيف المؤقت لشريحة كبيرة من خريجي الجامعات الحاملين لشهادة ليسانس في تخصصي انجليزية وترجمة.

أفادت مصادر “الشروق” بأنه بمجرد إعلان مديريات التربية للولايات، عن قوائم أساتذة تخصص الانجليزية، الذين تم ترتيبهم استحقاقيا وتفاضليا حصريا عبر النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية للوزارة، بعد ما تم الأخذ بعين الاعتبار عدة معايير على غرار أقدمية الحصول على الشهادة أو المؤهل العلمي والسن، سارعت مديريات التربية للولايات لإبلاغ المعنيين بأنهم يملكون حق اختيار مؤسسات عملهم التربوية، شريطة أن تكون جميعها تابعة للبلدية أو الدائرة التي ينتمون إليها، باحترام ما يصطلح عليه “بالتقطيع الجغرافي”.

بالمقابل تم إلزامهم بتدريس مجموعة مدارس ابتدائية قد تصل إلى 6 مدارس متجاورة، لكي يستكملوا النصاب القانوني لساعات العمل الأسبوعية والتي تتراوح بين 27 ونصفا و30 ساعة.

وبخصوص برنامج التكوين التهيئي المكثف الذي صممته الوزارة الوصية، وينطلق الخميس المقبل الموافق لـ8 سبتمبر الجاري، أوضحت ذات المصادر أن الأساتذة الجدد مكونون من الناحية الأكاديمية ويتوفرون على المادة العلمية ويحوزون على شهادة الليسانس في التخصص، لذلك تقرر برمجة تكوينهم على مرحلتين.

وستنظم المرحلة الأولى على مدار 12 يوما وتكون قبل التحاقهم بمؤسسات عملهم، إذ ستشمل سبعة مقاييس، ويتعلق الأمر بمقياس “التخطيط وتنظيم التمدرس والمناهج”، حيث سيتعرف المربي على المحاور الأساسية التي يتضمنها المنهاج السنوي والكفاءات المستهدفة والغاية من تدريسها، إلى جانب تدريبهم على تقنيات تسيير القسم “الصف التربوي” وكذا على كيفيات بناء وتحضير الدرس، بالإضافة إلى مرافقتهم للتعرف على معايير التعامل مع الطفل خاصة تلميذ الثالثة ابتدائي، مع إلزامية تكوينهم في علم النفس التربوي والتشريع المدرسي.

فيما أشارت مصادرنا إلى أن المرحلة الثانية من التكوين تنطلق بعد الدخول المدرسي وتستمر أثناء الخدمة بشكل أسبوعي، وذلك بغية تحقيق المبتغى المنشود وهو تنمية كفاءة الأستاذ من جميع النواحي.