5 آلاف سكن ترقوي عمومي للأساتذة الجامعيين

موزعة على 42 ولاية.. وزارة التعليم العالي تكشف:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحصول على 5042 سكن ترقوي عمومي موزعة على 42 ولاية لفائدة الأساتذة الجامعيين، كخطوة أولى للقضاء على أزمة السكن التي يعاني منها الأساتذة لسنوات .

وحسب المراسلة الحاملة لرقم 679 والصادرة بتاريخ 20 أفريل الجاري -تحوز الشروق نسخة منها- فقد طلبت الوزارة من مديري الجامعات ضبط القائمة النهائية الخاصة بالمترشحين المهتمين بصيغة الترقوي العمومي، وذكرت أنه تم الحصول على ما يقارب 5042 مسكن بعد الجهود التي قامت بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع وزارة السكن والعمران والمدينة من أجل منح القطاع حصصا سكنية في مختلف الصيغ، وتوفير أحسن الظروف الاجتماعية والمهنية للأساتذة الجامعيين والاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين.

وأبرقت الوزارة بمراسلة لمديري المؤسسات الجامعية من أجل تقديم اقتراحات بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين بخصوص كيفيات ترتيب المترشحين لهذه الصيغة وتحديد القائمة حسب الحصة المخصصة لكل جامعة، فضلا عن التنسيق مع الفروع المحلية للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، قصد تحديد مواقع السكنات الممنوحة وإعلام الأساتذة والباحثين المهتمين بتفاصيل الاكتتاب في هذه الصيغة السكنية.

وطلبت الوزارة من مديري الجامعات دعوة وكالات المؤسسات البنكية المحلية لتقديم المعلومات والتحفيزات الممنوحة من أجل المرافقة المالية لممثلي الأساتذة والباحثين المستفيدين، مع موافاة الوصاية بملف كامل عن سير العملية قبل يوم الخميس 19 ماي المقبل، وأكدت أن الوزارة لا تزال في مساع من أجل الحصول على حصص سكنية وفقا لصيغ أخرى.