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العالم

5 آلاف مهاجر يصلون سبتة فجأة.. الرباط تخرج ملف الهجرة لابتزاز اسبانيا

الشروق أونلاين
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5 آلاف مهاجر يصلون سبتة فجأة.. الرباط تخرج ملف الهجرة لابتزاز اسبانيا

تمكّن ما لا يقلّ عن خمسة آلاف مهاجر من بينهم ألف قاصر الإثنين من الوصول إلى جيب سبتة الإسباني انطلاقاً من المغرب، في خطوة اعتبرتها وسائل إعلام ومراقبون محاولة جديدة من الرباط لابتزاز مدريد في مواقفها من القضية الصحراوية عبر ملف الهجرة واستغلال مآسي المهاجرين.

ومنذ ساعات الصباح الأولى وحتى وقت متأخر ليل الإثنين إلى الثلاثاء، سُجّل وصول عدد متنام من المهاجرين إلى الجيب الواقع شمال غرب المغرب بعدما غادروا الشواطىء المغربية التي لا تبعد سوى بضعة كيلومترات جنوب سبتة، بحسب ما قال متحدث باسم شرطة سبتة لوكالة فرانس برس، مؤكّداً أنّ هذا العدد غير مسبوق.

وقال محمد بن عيسى رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان ومقره في الفنيدق على بعد بضعة كيلومترات من سبتة،  أنّ ذلك “يمكن” أن يكون “متّصلاً بالأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا”.

وحسبه، فهذه الموجة الجديدة من الهجرة تتعلق بشكل رئيسي “بالقصّر، ولكن أيضًا بالعائلات، وجميعهم مغاربة”.

ويأتي عبور المهاجرين من المغرب إلى سبتة في سياق توتر دبلوماسي بين مدريد والرباط.

وكانت الرباط، الجارة الجنوبية لمدريد، قد استدعت، نهاية أفريل، السفير الإسباني المعتمد لديها للتعبير عن “سخطها” بسبب استضافة بلاده الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، لتلقّي العلاج ورفضت اسبانيا هذه الخطوة واعتبرتها تدخلا في سيادتها.

وفي وقت سابق الإثنين، تحدثت مصادر السبانية عن وصول ألف مهاجر من بينهم 300 قاصر في عدد وصفه أيضاً بأنه غير مسبوق، وذكرت وسائل إعلام محلية إن هذا الأمر يعكس وجود خطة مغربية لابتزاز مدريد في مواقفها من القضية الصحراوية.

وكان بين هؤلاء المهاجرين، شباب وكذلك أطفال ونساء جاؤوا عن طريق البحر باستخدام عوامات مطاطية أو قوارب مطاطية في بعض الأحيان. ووصل آخرون سيرًا.

وأعلنت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان مساء الإثنين “التعزيز الفوري لطاقم الحرس المدني والشرطة الوطنية في المنطقة” بـ 200 عنصر إضافي.

وفي نهاية أفريل، حاول حوالي مئة مهاجر العبور سباحة إلى سبتة من المغرب في عطلة نهاية الأسبوع، ضمن مجموعات تضم من 20 إلى 30 شخصا. ثم أعيد معظمهم إلى المغرب.

ويحاول مهاجرون قادمون من المغرب ومن بلدان إفريقيا جنوب الصحراء من حين لآخر العبور إلى جيبي سبتة ومليلية الإسبانيين شمال المملكة، عبر تسلق السياج الحديد المحيط بهما.

ويشكل هذان الجيبان الإسبانيان الحدود البرية الوحيدة بين إفريقيا وأوروبا.

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التعليقات
9
  • آلجيريان

    في 2021 ولايزال الساحل الشمالي للمملكة محتل من طرف اسبانيا منذ 1417م و لا يستطيع المخزن ان يتفوه بكلمة واحدة لانه جبان بطبيعة الحال لذا يستعمل ورقة الهجرة السرية والمخدرات لابتزاز جيرانه واحتلاله للصحراء الغربية وطمعه في موريتانيا وبعض المناطق في مالي واستعانته باخوانه الصهاينة لابتزاز الجزائر لاكبر دليل على جبنه ورخسه

    -9
  • مول البندير

    من واجب اسبانيا أن تفتح أبوابها لجميع المهاجرين وذلك لأسباب إنسانية.

    17
  • Pasado de aqui

    حررنا الكركرات اما سبتة و مليلية فلسنا في حاجة إليهم.

    13
  • حفيذ بن باديس

    لا شك ان المغاربية إخوتنا و ما يهمهم يهمنا، انشاء الله ربي يفرج على جميع المسلمين في العالم. الجمل لاتنظر إلى عرورتو و لكن ينظر لعرورةجارو. الفاهم يفهم.

    30
  • عيسى

    عن نفسي اعلم ان اراضي المغرب محتلة. لكني لا اعلم ان هنا بشر بالمعنى الحقيقي يعيش. لو حرروا اراضيهم كيف ما كانت الكيفية والوسيلة. المهم تحرر. لقلت هناك بعض البشر بالجهة الغربية للجزائر. اضافة لعبيد المخزن وعاشقي الصهاينة. ويوم يتحرر العبيد من اغلال عبودية المخزن. ويرجمون الانبطاح للصهاينة لقلت .. كنت مخطأ. اما اليوم والوضعية على ماهي معروفة. احتلال. عبودية. صهاينة. فلست مخظأ ان قلت وكررت انه لا يوجد بشر بالمعنى الحقيقي للبشر . بالجهة الغربية . اما التأشير على التعليق بعدم الاعجاب . سيأكد لي بأنهم بشر لا يفهمون كبقية البشر

    -25
  • العداوة الى أين

    ردا على السيد موستاش ياأخي لماذا المغرب ألم ترى كم من جزائري كذلك يموت في البحر فالشباب في كل الدول العربية ضاقت به الارض كما رحبت نحن تحت ضغط ربما سيؤدي إلى الانفجار يوم ما كنا سنكون احسن من سويسرا واليابان لو مسحنا من دماغنا كلمة المخزن والعسكر لكن الله غالب لا الجزائر تعيش الرفاهية بكل ما تملك من خيرات ولا المغرب يعيش في السماء كتب لنا ان نعيش على وتر العداوة وسنبقى نعيشها مادام يعيش أمثالك بيننا لو كنت مكان حكومة المغرب لسمحت لكل جحافل افريقيا العبور الى اسبانيا حتى تتألم أوروبا وترفع يدها عنا

    29
  • طارق بن رحال

    مرحبا بالجميع الى أوروبا، فرصة لا تكرر لولوج الجنة الأوروبية,المهلة 3 أيام فقط

    24
  • abdel

    المغرب ليس بدركي اوروبا ...اما المهاجرين فللاسباب انسانية

    18
  • موسطاش

    قمة البؤس، لا يحدث سوى في المخرب، هجرة غير شرعية داخل الوطن ! كأن الجزائريين مثلاً يتسللون إلى تلمسان أو تبسة سراً في هجرة غير شرعية ؟ ألم يحن الوقت بعد ليستفيق المخزن و يوجّه كل طاقاته لتحرير أراضيه من الاحتلال الإسباني ؟

    -57

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