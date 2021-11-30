-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية حول الطقس: أمطار غزيرة عبر هذه الولايات
جواهر

5 أسباب تؤيد هذه النظرة.. هل صحيح أن الجميلات غير محظوظات؟!

سمية سعادة
  • 949
  • 0
5 أسباب تؤيد هذه النظرة.. هل صحيح أن الجميلات غير محظوظات؟!

يقال عنها إنها امرأة قليلة الحظ والسعادة رغم ما تتمتع به من جمال وحُسن، وحتى العلم يحذّر الرجل من الارتباط بالجميلة لأنه قد يصاب بأمراض مزمنة قد تقصّر عمره لفرط اهتمامه بها وغيرته عليها.

فلماذا يغلق الجمال أبواب السعادة في وجه المرأة بدل أن يشرّعها لها، أم أن الأمر يتعلق بنظرة ضيقة استطاع المجتمع أن يروج لها ويسكب عليها مقدارا من الحقيقة؟!

من المؤكد أن هذه النظرة الظالمة، لا ترتبط بكل النساء الجميلات لأن الواقع يثبت أن الكثير منهن يعتلين مناصب مرموقة، ويتمتعن بحياة هادئة وسعيدة ومترفة، وما تلك الأسباب التي يسوقها العام والخاص للتأكيد على أن المرأة الجميلة غير محظوظة، يمكننا أن نجدها أيضا بين النساء متوسطات الجمال أو حتى الأقل من ذلك.

فالأمر هنا يتعلق ببعض الحالات التي تم القياس عليها وهي ولا تعبّر عن الواقع ولا يؤيدها المنطق، ومن بين الأسباب التي تم الاستناد إليها لإثبات أن المرأة الجميلة غير محظوظة، ما سيأتي ذكره:

بقاؤها بدون زواج

بالرغم من أن بعض النساء يتمتعن بجمال ساحر، إلا أنه قد يمضي بهن العمر دون زواج ذلك لأن معاييرهن في اختيار الزوج عالية جدا لدرجة أنهن لا يجدن بين الكثير من العرسان الذين يتقدمون لهن من ينال رضاهن.

عيون الحسّاد

يعتقد الكثير من الناس أن الجميلات مستهدفات من الحسّاد الذين يصوبون عيونهم التي تتقاطر بالطاقة السلبية والحقد نحوهن فيفقدن جمالهن، أو يتطلقن من أزواجهن، أو يتم الاستغناء عليهن من طرف مسؤوليهن في العمل.

يتهرب الرجال منهن

ينظر بعض الرجال للمرأة الجميلة على أنها إنسانة مغرورة أو يمكن إغراؤها بسهولة مما يجعلهم يتهربون من الارتباط منها أو يفسخون خطوبتهم منها لأنهم لم يتحملوا أن ينافسهم فيها أحد.

محاولة إثبات الذات

تحاول بعض الجميلات الإثبات للجميع أنهن لا يعتمدن على جمالهن في تحقيق النجاح أو التميز، لذلك يرفضن الاستعانة بالأشخاص المحيطين حتى في الأمور التي تحتاج إلى سند ومعين مما يجعلهن يصبن بالفشل.

تقدم العمر أكبر مصيبة

العمر عدو الجمال، والشباب ينتهي ويرحل معه الحسن ويترك صاحبته مُفلسة، ما لم تكن قد ملكت شيئا آخر إلى جنب فتنتها… وستكتشف الجميلة أن كل من كانوا يحومون حولها ويتوددون لها قد اختفوا فجأة من حياتها.

مقالات ذات صلة
هل انسحبت ملكة جمال المغرب من مسابقة ملكة جمال الكون؟

هل انسحبت ملكة جمال المغرب من مسابقة ملكة جمال الكون؟

هذه حقيقة طلاق الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب!

هذه حقيقة طلاق الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب!

جزائريون يحنُّون إلى زمن مذيعات الربط في التلفزيون

جزائريون يحنُّون إلى زمن مذيعات الربط في التلفزيون

“تدعو له وتستره ولا تفضحه”.. فتوى بشأن الزوج الخائن تثير الجدل

“تدعو له وتستره ولا تفضحه”.. فتوى بشأن الزوج الخائن تثير الجدل

نائبة أمريكية تصف أول محجبة في الكونغرس بالجهادية

نائبة أمريكية تصف أول محجبة في الكونغرس بالجهادية

صورة متداولة لامرأة مغربية تلد في الشارع.. ما حقيقتها؟

صورة متداولة لامرأة مغربية تلد في الشارع.. ما حقيقتها؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد