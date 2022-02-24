5 أسباب تدفعك لتناول موزة كل يوم!

كشف موقع “ميديك فوروم” الطبي المتخصص، في تقرير جديد، مجموعة من الأسباب التي تجعل الإنسان يواظب على أكل موزة واحدة يوميا.

وأكد الموقع على أهمية الموز وغناه بالعناصر المساعدة على الهضم، وتحسين المزاج، وإمداد الجسم بالطاقة اللازمة.

وذكر 5 أسباب كفيلة بمراجعة النظام الغذائي اليومي وإدراج الموز بكل ثقة ضمنه وهي:

1ـ مفيد للهضم:

الموز غني بالبكتين، وهو نوع من الألياف التي تحفز الأمعاء. كما أنه يوجد المغنيسيوم والبوتاسيوم فيه. غالبًا ما تحدث مشكلات الجهاز الهضمي بسبب نقص العناصر الغذائية.

إذا كنت تأكل موزة واحدة يوميًا، يمكنك منع هذه المشكلة.

2ـ تخفيف آلام المعدة:

يشار إلى الموز أحيانًا باسم “علاج حرقة المعدة” للتخلص من الانزعاج الناجم عن حمض المعدة الزائد. هذا ليس أقله بسبب محتوى النشا فيها.

يغلف لب الموز الغشاء المخاطي المعدي المتهيج مثل طبقة واقية، ويريح الجهاز الهضمي، ويؤثر أيضًا بشكل إيجابي على التوازن الحمضي القاعدي.

3ـ رفع المزاج:

يحتوي الموز على التربتوفان، وهو حمض أميني يتحول إلى “هرمون السعادة” السيروتونين. كما أنه يزيد من محتوى الدوبامين في الجسم، مما يؤدي أيضًا إلى تحسين الحالة النفسية.

4ـ توفير الطاقة:

في الموز، يتم دمج الفركتوز مع الألياف القابلة للذوبان، ونتيجة لذلك، يكون الحمل الجلايسيمي على الجسم معتدلاً للغاية – ترتفع مستويات السكر في الدم بعد تناول هذه الفاكهة تدريجياً وليس بشكل حاد.

5ـ حماية من الأمراض:

البوتاسيوم الموجود في الموز له تأثير مفيد على ضغط الدم، ويحسن الدورة الدموية. في المقابل، وجد باحثون في جامعة جيونج سانج الوطنية الكورية الجنوبية أنه يحتوي مادة تقلل الإجهاد التأكسدي، وبالتالي تقلل خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي، بما في ذلك مرض الزهايمر.

وفي وقت سابق كشفت الدكتورة سينتيا ساسن خبيرة التغذية الأمريكية الشهيرة، لماذا يجب أن يكون الموز ضمن النظام الغذائي اليومي.

وأشارت إلى أن موزة متوسطة الحجم تحتوي على 422 ملليغراما من عنصر البوتاسيوم، وهذا يعادل 12% من حاجة الجسم اليومية.

كما أن الموز حسبها مصدر مهم للألياف الغذائية الضرورية لعمل الجهاز الهضمي بصورة طبيعية، ويحتوي على 20% من حاجة الجسم اليومية إلى فيتامين C وفيتامين B6.

وتبين من نتائج دراسة علمية تعود للعام 2021 نشرتها مجلة PLoS ONE اشترك فيها أربعة عشر راكبا للدراجات، كان نصفهم يتناولون كوبا من مشروب الكربوهيدرات، والنصف الآخر يأكل نصف موزة كل 15 دقيقة خلال سباق للدراجات استمر ثلاث ساعات.

وبعد انتهاء السباق حلل الأطباء عينات من دم جميع المشتركين، فتبين أن تأثير الموز لا يختلف عن تأثير مشروبات الكربوهيدرات.

تقول ساس: “ولكن فوائد الموز أكثر، لأنه يحتوي على مواد مغذية عديدة أكثر من الموجودة في المشروبات الكربوهيدراتية التي يتناولها الرياضيون، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الموز على خليط من السكريات الطبيعية ومضادات الأكسدة”.