5 أسباب وراء تجديد بنزيما مع ريال مدريد ؟

جاء قرار الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد بالبقاء داخل جدران ملعب “سانتياغو برنابيو” لعام إضافي متوقعاً.

ولكن قبل أن يجدد بنزيما عقده مع ريال مدريد لموسم إضافي 2023-2024 ارتبط اسم اللاعب بالرحيل عن العاصمة الإسبانية خاصة في ظل وجود عرض سعودي براتب ضخم للتعاقد معه.

وكشف موقع “ريليفو” الإسباني مجموعة أسباب عن قرار اللاعب بالبقاء منها ما يرتبط بالأشخاص الموجودين داخل ريال مدريد أو ما يتعلق بحياته الشخصية.

توجد علاقة خاصة بين كريم بنزيما وفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الذي ضمه إلى نادي العاصمة الإسبانية في صيف 2009 من أولمبيك ليون، حيث يدين مهاجم منتخب فرنسا السابق بالولاء للرئيس الأبيض.

وفي الوقت الذي انضم للريال على مدار آخر 14 سنة مجموعة من أهم لاعبي العالم على غرار، البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي ريكاردو كاكا والألماني مسعود أوزيل والويلزي غاريث بيل، كان بنزيما هو الوحيد الذي بقي من هؤلاء جميعاً حتى الآن.

ولم يكن بيريز حريصاً على استكمال لاعبين آخرين كبار لمشوارهم الكروي في مدريد رغم تقديمهم الكثير للنادي، مثلما الحال مع بنزيما.

أما فيما يخص العرض السعودي، فلقد تلقى اللاعب الفرنسي عرضاً ضخماً من أحد أندية الدوري السعودي لكنه قوبل بالرفض من قبل مهاجم ريال مدريد.

ويؤمن بنزيما أنه لا يزال قادراً على تقديم الكثير على الساحة الأوروبية قبل أن يقرر اللعب خارج القارة العجوز.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن العرض السعودي يبقى متاحاً للموافقة عليه في الموسم المقبل أو حتى بعد المقبل ما يعني أنه لن يخسره، وهذا سبب ثاني لاستقراره على تجديد عقده مع الريال.

وكان هناك سبب ثالث فيما يخص استقرار بنزيما على تجديد عقده مع الريال، يتعلق بالإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الميرينغي الذي يحب المهاجم الفرنسي العمل معه، حيث شعر اللاعب بالاطمئنان على استمرار كارلو في منصبه حتى نهاية عقده في صيف 2024.

وعمل بنزيما مع أنشيلوتي على مدار 4 مواسم، بداية من 2013 إلى 2015، الفترة الأولى للمدرب الإيطالي رفقة الريال ثم من 2021 إلى الآن.

فضلا عن ذلك، اشترى بنزيما مؤخراً منزلاً جديداً في العاصمة مدريد بحسب الموقع الإسباني، مما كان له دور إضافي في استمرار اللاعب داخل الميرينغي.

أما خامس الأسباب فيتعلق ببند غير مكتوب في عقود لاعبي ريال مدريد ينص على ضرورة التجديد لموسم إضافي لأي لاعب يحصل على جائزة الكرة الذهبية.

ومنحت مجلة “فرانس فوتبول” لبنزيما جائزة الكرة الذهبية عن عام 2022 بعد قيادته ريال مدريد للقب دوري أبطال أوروبا وفوزه بجائزة هداف المسابقة برصيد 15 هدفاً.