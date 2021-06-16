5 أطعمة خارقة لإنقاص الوزن.. ماهي؟

يوصي بها الخبراء في الحميات

يوصي خبراء التغذية بتناول أطعمة معينة في الحميات الرامية لإنقاص الوزن، وصفوها بالخارقة نظرا لقدرتها على تحقيق الإشباع وفي نفس الوقت تقليل الدهون في الجسم.

وبحسب ما أفاد موقع “eatthis” فإن هناك 5 أطعمة حارقة للدهون، بالإضافة إلى شرب كميات معتبرة من الماء، الذي يعتبر ضروريا في تفعيل عملية الأيض.

الخضروات الورقية

تحفّز حرق الدهون وبالتالي تساعد على التخلص من الوزن الزائد، نظرا لاحتوائها على نسبة قليلة من السعرات الحرارية.

كما تحتوي على كمية كبيرة من الألياف ومضادات الأكسدة، وفيتامين “ك” ذي القدرة على الوقاية من هشاشة العظام.

ومن أمثلة الخضروات الورقية: السبانخ، الخس، السلق، والجرجير.

الدهون الصحية

هناك الكثير من الدهون الصحية اللذيذة التي تدخل في قائمة الأطعمة التي تساعد على إنقاص الوزن، فهي جيدة لزيادة التمثيل الغذائي، من خلال استخدامها كمصدر طاقة وعدم تخزينها في الجسم.

من جانب آخر تمنح شعورا بالشبع لاستغراقها وقتا أطول في الهضم ما يساعد على منع التهام كميات كبيرة من الطعام.

ويساعد تناول الأطعمة المليئة بالدهون مثل المكسرات والأفوكادو والأسماك في إنقاص الوزن والحصول على وزن مثالي.

الشوفان

يمنح الاستيقاظ على طبق من الشوفان، بالإضافة إلى منح التركيز طوال اليوم، قدرة كبيرة على إزالة دهون البطن، خاصة إذا ما تم إضافته للزبادي الخالية من السكر.

ويساعد الشوفان في الحصول على وزن صحي، كما يعمل على تقليل الكوليسترول الضار، وحال تناوله بكمية معتدلة صباحا تظهر نتائج سريعة لفقدان الوزن خلال 14 يوما فقط.

الفواكه الحمراء

فوائد الفواكه الحمراء كبيرة في الوقاية من المرض وتقوية جهاز المناعة وتحسين الدورة الدموية ومنع الشيخوخة المبكرة لغناها بمضادات الأكسدة.

كما أنها تساعد بشكل كبير في إنقاص الوزن نظرا لاحتوائها على مواد كيميائية طبيعية تمنع من تشكل الدهون.

من بين الفواكه الحمراء نجد الجريب فروت الأحمر، والكرز الأحمر، والبطيخ والفراولة والتوت البري، البرقوق الأحمر.

البروتينات الخالي من الدهون

البروتين خيار مثالي لخسارة الوزن شريطة أن يكون خالي من الدهون، حيث تلعب البروتينات دورا مهما في منح الشعور بالشبع، إضافة إلى رفع معدلات حرق الدهون، وخاصة في منطقة البطن.

ويعد البيض من المغذيات الأساسية الغنية بالبروتين الخالي من الدهون، إضافة إلى منتجات الألبان الطبيعية مثل حليب البقر وحليب اللوز وحليب الصويا والتي تحتوي على نسبة ضئيلة من الدهون.

من بين الأطعمة الغنية بالبروتينات أيضا نجد الحمص والعدس والدجاج الأبيض والأسماك الخالية من الدهون، والبروكلي.