5 أطعمة يجب تناولها بعد سن الخمسين.. خبير يوضح السبب

كشف خبير تغذية روسي أن إضافة 5 أصناف من الأطعمة للنظام الغذائي بعد سن الخمسين يبطئ من شيخوخة الدماغ.

وبحسب ما أفادر تقرير نشره موقع روسيا اليوم، فقد أشار الدكتور ميخائيل غينزبورغ إلى أهمية هذه الأطعمة للدماع الذي يفقد قدراته مع التقدم في العمر:

1- الأسماك البحرية الدهنية

وفقا لغينزبورغ فإن الحصول على العناصر المغذية ودعم عمل الدماغ يتطلب تناول أسماك مثل سمك السلمون أو الماكريل 3- 4 مرات في الأسبوع لأن هذه الأسماك هي مصدر رئيسي لأحماض أوميغا-3 الدهنية غير المشبعة الضرورية لأغشية الخلايا، كما أنها مصدر للفيتامين د والضروري لعمل الجهاز العصبي المركزي.

2- منتجات الألبان والحبوب

يحذر الخبير من الالتهابات واضطراب عمل الأمعاء، لأنها تسبب اضطراب وظائف الدماغ وتسرع شيخوخته وتزيد من احتمال الإصابة بالاكتئاب. لذلك يجب أن يتضمن النظام الغذائي بعد سن الخمسين هذه المواد لأنها تحسن عملية الهضم.

ووفقا له، يجب تناول منتجات الألبان المخمرة 1-2 مرة في اليوم. كما يجب تناول منتجات غنية بالألياف الغذائية : خبز الحبوب الكاملة، والحنطة السوداء والشوفان.

3- الفواكه والخضروات والثمار

يجب أن يحصل الإنسان بعد سن الخمسين على مركبات الفلافونويد ومجموعة فيتامين B الموجودة في الثمار والخضار الورقية والخضروات والفواكه، أي يجب أن يتناول الخضروات مع كل وجبة طعام، بحي يبلغ وزن ما يأكله منها في اليوم حوالي نصف كياوغرام، كما يجب تناول الفواكه والثمار يوميا.

4- المكسرات

يشير غينزبورغ إلى أن الأحماض الدهنية المشبعة لا تقل أهمية لعمل الدماغ البشري. لأنها تساعد على تكوين الهياكل الخلوية للجسم. والمكسرات مثل الجوز واللوز والفستق وغيرها تحتوي على نسبة جيدة منها لذلك يجب تناول حوالي 50 غراما منها يوميا.

5- التوابل

تحسن التوابل مثل الزنجبيل والكركم والفلفل والثوم والبصل عمل الدماغ.

ويضيف الخبير: “كما يجب بعد سن الخمسين تناول الفيتامينات لأنه في هذا العمر تحصل في جسم الرجال والنساء تغيرات وتهيمن الأمراض المزمنة”.