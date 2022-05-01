5 أعضاء غادروا المكتب الفيدرالي لـ “الفاف”

"فرقة" شرف الدين عمارة حين فوزه بِانتخابات رئاسة اتحاد الكرة في أفريل 2021.

غادر خمسة مسؤولين المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لِكرة القدم، من أصل 12 عضوا تضمّهم هذه الهيئة.

وتمثّلت أسماء آخر المغادرين في: ياسين بن حمزة ورشيد أوكالي والجيلالي طويل، الذين فضّلوا التفرّغ للعمل على مستوى رابطات كرة القدم، حيث يشغلون منصب الرئيس.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد طالبت مُؤخّرا أعضاء المكتب الفيدرالي لـ “الفاف”، بِعدم جمع أكثر من منصب واحد.

وقبل الثلاثي بن حمزة وأوكالي وطويل، كان رئيس “الفاف” شرف الدين عمارة قد أقدم مُؤخّرا على تجميد عضوية كلّ من عمّار بهلول ومولدي العيساوي.

وفضلا عن الرئيس عمارة، بقي المكتب الفيدرالي للهيئة الكروية لِدالي إبراهيم، يضمّ كلّا من: محمد معوش ورشيد قاسمي وحكيم مدان والعربي أوعمر وبشير منصوري ونسيبة لغواطي.

وكانت “الفاف” في بيان لها نشرته سهرة الجمعة، قد ذكرت بِأن تاريخ الـ 7 من جويلية المقبل، سيكون موعدا لِانتخاب المكتب التنفيذي الجديد.