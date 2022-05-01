-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

5 أعضاء غادروا المكتب الفيدرالي لـ “الفاف”

علي بهلولي
  • 1456
  • 0
5 أعضاء غادروا المكتب الفيدرالي لـ “الفاف”
"فرقة" شرف الدين عمارة حين فوزه بِانتخابات رئاسة اتحاد الكرة في أفريل 2021.

غادر خمسة مسؤولين المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لِكرة القدم، من أصل 12 عضوا تضمّهم هذه الهيئة.

وتمثّلت أسماء آخر المغادرين في: ياسين بن حمزة ورشيد أوكالي والجيلالي طويل، الذين فضّلوا التفرّغ للعمل على مستوى رابطات كرة القدم، حيث يشغلون منصب الرئيس.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد طالبت مُؤخّرا أعضاء المكتب الفيدرالي لـ “الفاف”، بِعدم جمع أكثر من منصب واحد.

وقبل الثلاثي بن حمزة وأوكالي وطويل، كان رئيس “الفاف” شرف الدين عمارة قد أقدم مُؤخّرا على تجميد عضوية كلّ من عمّار بهلول ومولدي العيساوي.

وفضلا عن الرئيس عمارة، بقي المكتب الفيدرالي للهيئة الكروية لِدالي إبراهيم، يضمّ كلّا من: محمد معوش ورشيد قاسمي وحكيم مدان والعربي أوعمر وبشير منصوري ونسيبة لغواطي.

وكانت “الفاف” في بيان لها نشرته سهرة الجمعة، قد ذكرت بِأن تاريخ الـ 7 من جويلية المقبل، سيكون موعدا لِانتخاب المكتب التنفيذي الجديد.

مقالات ذات صلة
حفيظ دراجي: رد فعل الاتحاد الكاميروني أكد الشكوك حول مباراة الجزائر

حفيظ دراجي: رد فعل الاتحاد الكاميروني أكد الشكوك حول مباراة الجزائر

“المناجير” الرّاحل رايولا كان مدير أعمال هذا اللاعب الجزائري

“المناجير” الرّاحل رايولا كان مدير أعمال هذا اللاعب الجزائري

عمارة يتحدّى إيتو: “هيّا نذهب سويّا إلى الفيفا”

عمارة يتحدّى إيتو: “هيّا نذهب سويّا إلى الفيفا”

جنوب إفريقيا تعود ومستعدّة لِإنجاح “شان” الجزائر 2023

جنوب إفريقيا تعود ومستعدّة لِإنجاح “شان” الجزائر 2023

بِالفيديو: فساد الغامبي غاساما والمغربي لقجع و مساعٍ خفية لِتحطيم الجزائر

بِالفيديو: فساد الغامبي غاساما والمغربي لقجع و مساعٍ خفية لِتحطيم الجزائر

هذا هو موعد تربّص “الخضر” وتاريخ مباراة أوغندا

هذا هو موعد تربّص “الخضر” وتاريخ مباراة أوغندا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد