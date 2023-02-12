5 أعمال في الدورة الأولى للأيام المسرحية العربية

خلال ندوة صحفية بالمسرح الوطني.. فاروق رضاونة يكشف:

كشف فاروق رضاونة، مدير الأيام المسرحية العربية، أن التظاهرة ستعرف مشاركة 5 أعمال مسرحية تمثل خمس دول عربية، وهذا خلال الفترة الممتدة ما بين 18 و21 فيفري الحالي.

وأضاف المتحدث خلال ندوة صحفية عقدها، الأحد، بالمسرح الوطني أن التظاهرة ستنظم لروح “الشهيد حسان بلكيرد” وأن قائمة الأعمال المشاركة تتضمن خمس مسرحيات هي “الفلوكة” من الجزائر، “ثنائية الحب والحرب” من الأردن، “مملكة العشق” من تونس، بالإضافة إلى مسرحية “جنة هنا” من مصر و”موناليزا” من ليبيا، إلى جانب مسرحية “لقمة عيش” من الصحراء الغربية في تجربة مشتركة مع الجزائر. وكذا الرابطة الوطنية للثقافة والفنون من فلسطين.

وتضم لجنة التحكيم كلا من خدوجه صبري من ليبيا، جمال قرمي دليلة نوار والعمري كعوان من الجزائر، فوزي بن خليفة بن براهيم من تونس برئاسة الفنانة عبير عيسى من الأردن.

وستشهد الأيام المسرحية العربية في دورتها الأولى برنامجا موازيا يجمع بين العروض المسرحية الجوارية والورشات التكوينية التي ستفتح المجال أمام 60 متربصا من مختلف ولايات الوطن عبر أربع ورشات على غرار ورشة الإخراج التي سيؤطرها المخرج احمد رزاق وورشة السينوغرافيا مع عبد الغني شنتوف، بالإضافة إلى ورشة الأداء التي سيؤطرها عدلان بخوش وورشة الكتابة التي ستشرف عليها صفاء البيلي من مصر، كما سيتخلل برنامج التظاهرة عدة محاضرات وندوات فكرية ينشطها كل من اليمين بن تومي من الجزائر والدكتور فراس الريموني من الأردن والأستاذة سوزان بوعلي من لبنان بالإضافة إلى برنامج أدبي يشرف عليه عبد الرزاق بوكبة، وسيستضيف

نخبة جزائرية وعربية من الممارسين المسرحيين، الذين يختلفون في الرؤية والمسار، لكنهم يلتقون في عمق البحث والمكابدة والإصرار.