5 أندية أوروبية عملاقة تتصارع لِانتداب محرز

تتصارع خمسة أندية أوروبية عملاقة، من أجل انتداب النّجم الجزائري رياض محرز في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتبط الجناح رياض محرز (31 سنة) مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

وتتمثّل هذه الأندية في: برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وجوفانتوس الإيطالي، وبِدرجة أقلّ بايرن ميونيخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وفي حال بيعها لِمحرز هذه الصّائفة، ستُعوّضه إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بِاللاعب الدولي النرويجي آرلنغ هالاند (21 سنة)، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني. استنادا إلى أحدث تقرير نشره الموقع الإسباني “فيتشاخيس”.

وتبلغ القيمة المالية الحالية لِرياض محرز في سوق الانتقالات، رقم 40 مليون أورو.

ويُقدّم رياض محرز عروضا فنية راقية هذا الموسم، وقد ساهم مساء الأحد بِقوّة في بلوغ فريقه “الأزرق السّماوي” نصف نهائي كأس إنجلترا.