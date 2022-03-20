-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

5 أندية أوروبية عملاقة تتصارع لِانتداب محرز

علي بهلولي
  • 686
  • 0
5 أندية أوروبية عملاقة تتصارع لِانتداب محرز

تتصارع خمسة أندية أوروبية عملاقة، من أجل انتداب النّجم الجزائري رياض محرز في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتبط الجناح رياض محرز (31 سنة) مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

وتتمثّل هذه الأندية في: برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وجوفانتوس الإيطالي، وبِدرجة أقلّ بايرن ميونيخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وفي حال بيعها لِمحرز هذه الصّائفة، ستُعوّضه إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بِاللاعب الدولي النرويجي آرلنغ هالاند (21 سنة)، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني. استنادا إلى أحدث تقرير نشره الموقع الإسباني “فيتشاخيس”.

وتبلغ القيمة المالية الحالية لِرياض محرز في سوق الانتقالات، رقم 40 مليون أورو.

ويُقدّم رياض محرز عروضا فنية راقية هذا الموسم، وقد ساهم مساء الأحد بِقوّة في بلوغ فريقه “الأزرق السّماوي” نصف نهائي كأس إنجلترا.

مقالات ذات صلة
محرز أكثر فعالية في تسديد ركلات الجزاء في “المان سيتي”

محرز أكثر فعالية في تسديد ركلات الجزاء في “المان سيتي”

دولي إنجليزي سابق: محرز هو صاحب أفضل صفقة في تاريخ البرميرليغ

دولي إنجليزي سابق: محرز هو صاحب أفضل صفقة في تاريخ البرميرليغ

“أرشح الجزائر لبلوغ المونديال.. وتغيير الكاميرون للمدرب لن يخدمهم”

“أرشح الجزائر لبلوغ المونديال.. وتغيير الكاميرون للمدرب لن يخدمهم”

هذا ما قاله زروقي بعد تمديد العقد

هذا ما قاله زروقي بعد تمديد العقد

فغولي يُصاب ومشاركته أمام الكاميرون يلفّها الغموض

فغولي يُصاب ومشاركته أمام الكاميرون يلفّها الغموض

نجل ماجر يُحرز كأس أمير قطر

نجل ماجر يُحرز كأس أمير قطر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد