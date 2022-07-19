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رياضة

5 أندية تتسابق للاستفادة من خدمات آدم الوناس

علي بهلولي
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5 أندية تتسابق للاستفادة من خدمات آدم الوناس

ترغب خمسة أندية في انتداب اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط صانع الألعاب آدم الوناس (25 سنة) مع نادي نابولي الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

وتتمثّل أسماء الأندية في: بولونيا وسالرنيتانا وليتشي من إيطاليا، وفريقَين من فرنسا.

وأشارت صحيفة “إل ماتينو” الإيطالية، الثلاثاء، إلى أن عرض نادي بولونيا ملموس، لكنّها لم تكشف عن هُوِّيتَي الفريقَين الفرنسيَين، سوى أنهما ينتميان إلى بطولة القسم الأوّل.

وكانت إدارة نادي نابولي قد عرضت على الدولي الجزائري في الأيّام القليلة الماضية، تجديد العقد، لكن آدم الوناس رفض المُقترح.

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