5 أندية تُطارد آدم الوناس

ترغب 5 أندية في انتداب اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ولا ينتمي صانع الألعاب آدم الوناس (28 سنة) إلى أيّ نادٍ، بعد أن انتهت مؤخرا تجربته مع فريق السد القطري. ويخضع حاليا لِتدريبات خاصة بِفرنسا، مع مدرب للياقة البدنية وظّفه بِهذا الشأن.

وتتمثل هذه الأندية في: تورينو رفقة بولونيا من إيطاليا، وخيتافي الإسباني، ولوريون الفرنسي، وفريق خليجي لم يُكشف عن اسمه في تقرير للموقع الفرنسي “فوت ميركاتو” نشره، الإثنين.

وتموقع فريقا بولونيا وتورينو في الرتبتَين الـ 9 والـ 11 للبطولة الإيطالية للموسم المنقضي تواليا، نظير المركز الـ 13 في إسبانيا لِخيتافي، بينما نال لوريون مؤخّرا تأشيرة الصعود إلى القسم الأول الفرنسي.